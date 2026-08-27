Karasu'da Erozyona Karşı Sahil Koruma Duvarı Tamamlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde erozyona uğrayan kıyı şeridiyle zarar gören yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla sahil koruma duvarı inşa edildi.

Karasu Mahallesi'nde dalgaların neden olduğu erozyonla tahrip olan sahil ve burada bulunan tatil köyü, villa ile havuz tesisinin bulunduğu alanda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan sahil koruma duvarı çalışmasında sona gelindi.

İnşası tamamlanan 840 metre uzunluğundaki duvarı desteklemesi için bir tarafına kum, diğer tarafına ise taş dolgu yapılacak.

Muhtar Şefik Kır, gazetecilere, vatandaşların tapulu arsalarının duvarla korunduğunu belirterek, "Sahilimizin bundan böyle daha fazla erozyona uğramayacağı noktasında iyi bir hizmet oldu. Sahil koruma duvarı zemin altı 2,5 ve zemin üstü de 2,5 olmak üzere toplam 5 metre derinliğinde. Bakanlığımız ve çalışan ekiplere teşekkür ediyoruz. En azından sahilimizin 1 kilometreye yakın kısmını koruma altına almış olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA