Sakarya Nehri Kenarında Bungalov Evde Ölü Bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde nehir kenarında bungalov evde konaklayan arkadaş grubundan Emre Can Işık'ın (33), sabah suda cesedi bulundu. Konakladığı evden 200 metre uzaklıkta nehirde cansız bedeni bulunan Işık'ın ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

İstanbul'dan düğün için iki arkadaşıyla birlikte Karasu ilçesine gelen Emre Can Işık, gece Sakarya nehri kenarındaki bir bungalov evde konakladı. İddiaya göre sabah uyandıklarında Emre Can Işık'ın kaldıkları evde olmadığını fark eden arkadaşları aramalarına rağmen kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri Emre Can Işık'ın bungalov evin penceresinden nehre düşme ihtimaline karşı hem evin çevresinde hem de nehirde arama çalışması yaptı. Sahil Güvenlik DEGAK, Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda; Emre Can Işık'ın evden 200 metre uzaklıkta nehirde cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.