Sakarya Meydan Muharebesini anlatan Diriliş Yolu belgeseli Polatlı'da çekildi - Haberler

POLATLI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde Sakarya Savaşının Belgeseli çekildi.

"Diriliş Yolu" adlı belgesel, Mangal Dağı'nda başlayan ve Duatepe'de zaferle sonuçlanan Sakarya Savaşı'nın geçtiği 106 kilometrelik hat üzerinde yürüyen doğa sporcuları eşliğinde anlatılıyor.

Filmde, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerini kapsayan 106 kilometrelik hatta 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi, doğa yürüyüşçüleri eşliğinde izleyicinin bilgisine sunuluyor.

Belgeselde, Sakarya Savaşı Milli Parkı alanında bulunan Mangal Dağı, Kirazoğlu Köyü, Türbe Tepe, İkiz Tepeler, Demirözü Köyü, İnler Katırancı Köyü, Gazitepe, Avdanlı Köyü, Sarıçal Tepe, Yıldız Dağı, Beştepeler, Sakarya Köyü, Kartal Tepe ve Duatepe hattında yaşananlar tarihi veriler eşliğinde anlatılıyor.

Dedesinin Sakarya Meydan Muharebesinde şehit olduğunu hatırlatan Diriliş Yolu Belgeseli Yönetmeni Kadir Uluç, milli kurtuluş mücadelesinin gerçekleştiği alanları anlatan bir belgeseli Türkiye Dağcılık Federasyonunun katkılarıyla Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkeziyle birlikte 106 kilometrelik alanda 5 bölüm sürecek bir belgesel olarak çektiklerini söyledi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Diriliş Yolunun Polatlı Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Ankara'da bulunan dağcılık kulüplerinin ortak çalışması Milli Parklar Müdürlüğünün desteğiyle ortaya çıkarıldığını anlattı.

Koç, "Sakarya Meydan Muharebesinde yüz yıl önce dedelerimizin yapmış oldukları o fedakarlıkları yol boyunca insanlara anlatabilmek ve yüz yıl önce yaşananları insanlara az da olsa yaşatabilmek için bu yol belirlenmiştir." diye konuştu.

Anadolu Doğa Kulübü Spor Derneği (ADOG) Başkanı Mehmet Salim Erdal, 2018 – 2019 yıllarında yaptıkları çalışmalarla Diriliş Yolu rotasını oluşturduklarını anlatarak, belgeselde yer almaktan onur duyduklarını ifade etti.

Belgesel, Anadolu Doğa Kulübü Spor Derneği, Ankara Dağcılar ve Spor Kulübü Derneği ve Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi gönüllülerinin 106 km'lik rotayı takip etmesiyle gerçekleştirildi.

Diriliş Yolu Belgeselinin Avdanlı Köyü – Sarıçal Tepe arasında gerçekleşen çekimlerine Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Prof. Mecit Vural da katıldı.