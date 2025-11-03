Sakarya Merkezli Çocuk Müstehcenliği Operasyonunda 25 Tutuklama
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 36 ilde 86 kişi gözaltına alındı. Çevrim içi çocuk müstehcenliği suçuna yönelik çalışmalarda 25 şüpheli tutuklandı.
Sakarya merkezli 36 ilde, "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 86 zanlıdan 25'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.
Sakarya merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda 86 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlılardan 25'i sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlılar hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel