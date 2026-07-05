Haberler

Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer, Millet Bahçesi'nde konser verdi. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken dinleyiciler de cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Festival, 12 Temmuz'a kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde müzikseverler, Göçer'in seslendirdiği "Takvim" ve "Ayrılsak Ölürüz Biz" başta olmak üzere sevilen şarkılarına eşlik etti.

Göçer'in sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı alkışladı.

Festival konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu
NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

NATO'dan hayran bırakan Ankara mesajı: Her köşesinde bir hikaye gizli
Başpehlivan Erkan Taş, Edirne’de hamam geleneğini sürdürdü

Kırkpınar'ı kazanır kazanmaz 5 km yol yürüyüp soluğu orada aldı
Ankara'da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı

Ankara dev zirveye hazır! 32 ülkeninki birden yansıtıldı
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu