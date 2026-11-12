Sakarya İl Jandarma Komutanlığı 14 bin 130 kişiyi bilinçlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 bin 130 kişiye yönelik "toplum destekli bilgilendirme faaliyeti" gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesindeki Prof. Dr. Tansu Çiller Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 220 öğrenciye, "radikalleşme, radikalleşme aslında ne demek, süreç nasıl, kimin başına gelir, oyunlar ve sosyal medya nasıl bir rol oynuyor, nasıl fark ederiz, nasıl korunuruz, bir arkadaşımız risk altındaysa ne yaparız" konuları kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi veridi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 350 orman muhafaza memurları ve ailelerine, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara, yasadışı ekimle mücadele, madde bağımlılığıyla mücadelede "İlk Kale Aile" konulu eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Erenler'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 120 kadın personele ve ilçede kurulan halk pazarında 1500 kadına, KADES uygulaması, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkındaki tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması konularında bilgilendirme yaptı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kullanıcılarının trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla 11 bin 140 kişiye trafik ışıkları, yaya ve okul geçitleri, servis aracı kuralları, güvenli traktör ve motosiklet kullanımı hakkında trafik eğitim verdi, öğrencilere hikaye kitabı, şapka ve boyama kitabı ile kalem dağıttı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Arifiye ve Hendek ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 800 öğrenci ile öğretmen ve velilere yönelik siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği, dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler konularında eğitim düzenledi.

Broşür dağıtımı da yapılan eğitimlerde toplam 14 bin 130 kişi bilinçlendirildi.

Kaynak: AA