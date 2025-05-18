Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK), kursiyerlere kendi ürünlerini üretmesinde olanak sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arifiye ilçesinde bulunan SAMEK'te giyim, giyim tekamül, nakış, epoksi ve çini gibi atölyelerde kursiyerler, eğitim alarak kendi ürünlerini üretiyor.

Nakış kursunda eğitim alan 48 yaşındaki ev hanımı Sündüz Ulusoy, evde oturup vakit kaybetmek yerine burada eğitim alarak kızına çeyiz ürünleri ürettiğini ifade etti.

Çini atölyesinde eğitim alan 67 yaşındaki emekli öğretmen Cemal Yonar ise emekliliğinin ardından kendisine yeni hobiler bulmak için SAMEK'e geldiğini ve sadece yeni şeyler öğrenmek için değil, sosyalleşme için de SAMEK'i tercih ettiğini belirtti.

Ev Hanımı Elif Yavuz, bu yıl oğlunu evlendireceğini, düğün ve kınasında giymek istediği kıyafetleri ise kendisinin diktiğini anlatarak, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

19 Mayıs'ta otobüsler ve ADARAY ücretsiz olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nda belediye otobüsleri ve ADARAY ile ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Açıklamada, "Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda belediye otobüslerimiz ve ADARAY ücretsiz olarak hizmet verecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." denildi.

SUBÜ rektörü Karabıyık'tan 19 Mayıs mesajı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'nın planlanmasında cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının büyük öneminin olduğunu kaydetti.

Bugünün kurtuluş mücadelesinin farklı bir safhaya taşındığını belirten Sarıbıyık, "Bu çerçevede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, kahraman şehitlerimize ve ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ferizli Belediye Başkanı Ata'dan 19 Mayıs mesajı

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ata, mesajında 106 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak yaktığı istiklal meşalesinin, milletin esarete karşı direnişinin ve aydınlık yarınlara olan sarsılmaz inancının sembolü olduğunu anlattı.

Samsun'da atılan bu kutlu adımın Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıdığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine imkan sağladığını belirten Ata, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.