Haberler

Sakarya'da "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" 30 Ekim'de başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak.

SAÜ İletişim Fakültesince TÜBİTAK, Film Araştırmaları Derneği ve Adapazarı Belediyesi işbirliğiyle bu yıl sempozyumun 5'incisi, 30 ve 31 Ekim'de SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Teması "Siyasal İletişim Bağlamında Türk Dış Politikasında Barış Diplomasisi" olarak belirlenen sempozyumda, akademisyenler 2 gün boyunca bildirilerini sunacak.

Azerbaycan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçilerinin katılması beklenen sempozyumda, Prof. Dr. Alan Neil Shapiro "Kültürel mi Yoksa Teknolojik Bir Simülasyonda mı Yaşıyoruz?" temalı konuşma gerçekleştirecek.

Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Göksun'un "Yapay Zeka Çağında Sübversif Faaliyetler, Bilişsel Güvenlik ve Toplumsal Dayanıklılık" başlıklı konuşma yapacağı sempozyumda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar "Dijital Bağımlılık ve Biz" temalı konuyu ele alacak.

"Türk dış politikasında insani ve barış diplomasisini tartışmamız gerektiği kanaatine vardık"

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve SAÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan, AA muhabirine, Türkiye'nin son 10 yılda insani ve barış diplomasisini önceleyen dış politika stratejisi belirlediğini söyledi.

Aslan, Türkiye'nin askeri diplomasi değil, barış diplomasisi yürüttüğünü kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin başından beri barışı önceleyen söylemleri olduğunu dile getiren Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından arabulucu kabul edilmesinin, sempozyum konusunun belirlenmesinde itici güç olduğunu anlattı.

Aslan, Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde, Karabağ sorununda 10 yılı aşkın devam eden süreci Türkiye'nin barışçıl çözümle yönettiğini dile getirdi.

Yakın dönemde Mısır'da gerçekleştirilen barış görüşmeleri çerçevesinde Türkiye'nin, ABD, Katar ve Mısır ile masada yer aldığını hatırlatan Aslan, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yaptığı zulmü konuşuyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün uluslararası toplantılarda sürecin en başından beri iki devletli çözümü ve barışı her zaman vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 7 Ekim'den önce de bunu vurgulayan dünya lideri." diye konuştu.

Aslan, tüm bunların Türkiye'nin hem Arap dünyasında hem de küresel diplomaside geldiği konumu özetlediğini belirterek, "Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde akademik anlamda Türk dış politikasında yürütülen insani ve barış diplomasisini tartışmamız gerektiği kanaatine vardık." dedi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.