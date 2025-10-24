Sakarya'da "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" 30 Ekim'de başlayacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak.

SAÜ İletişim Fakültesince TÜBİTAK, Film Araştırmaları Derneği ve Adapazarı Belediyesi işbirliğiyle bu yıl sempozyumun 5'incisi, 30 ve 31 Ekim'de SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Teması "Siyasal İletişim Bağlamında Türk Dış Politikasında Barış Diplomasisi" olarak belirlenen sempozyumda, akademisyenler 2 gün boyunca bildirilerini sunacak.

Azerbaycan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçilerinin katılması beklenen sempozyumda, Prof. Dr. Alan Neil Shapiro "Kültürel mi Yoksa Teknolojik Bir Simülasyonda mı Yaşıyoruz?" temalı konuşma gerçekleştirecek.

Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Göksun'un "Yapay Zeka Çağında Sübversif Faaliyetler, Bilişsel Güvenlik ve Toplumsal Dayanıklılık" başlıklı konuşma yapacağı sempozyumda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar "Dijital Bağımlılık ve Biz" temalı konuyu ele alacak.

"Türk dış politikasında insani ve barış diplomasisini tartışmamız gerektiği kanaatine vardık"

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve SAÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan, AA muhabirine, Türkiye'nin son 10 yılda insani ve barış diplomasisini önceleyen dış politika stratejisi belirlediğini söyledi.

Aslan, Türkiye'nin askeri diplomasi değil, barış diplomasisi yürüttüğünü kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin başından beri barışı önceleyen söylemleri olduğunu dile getiren Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından arabulucu kabul edilmesinin, sempozyum konusunun belirlenmesinde itici güç olduğunu anlattı.

Aslan, Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde, Karabağ sorununda 10 yılı aşkın devam eden süreci Türkiye'nin barışçıl çözümle yönettiğini dile getirdi.

Yakın dönemde Mısır'da gerçekleştirilen barış görüşmeleri çerçevesinde Türkiye'nin, ABD, Katar ve Mısır ile masada yer aldığını hatırlatan Aslan, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yaptığı zulmü konuşuyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün uluslararası toplantılarda sürecin en başından beri iki devletli çözümü ve barışı her zaman vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 7 Ekim'den önce de bunu vurgulayan dünya lideri." diye konuştu.

Aslan, tüm bunların Türkiye'nin hem Arap dünyasında hem de küresel diplomaside geldiği konumu özetlediğini belirterek, "Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde akademik anlamda Türk dış politikasında yürütülen insani ve barış diplomasisini tartışmamız gerektiği kanaatine vardık." dedi.