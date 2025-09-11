Sakarya'da Uluslararası Fuar ve Sağlık Bilgilendirme Programları Düzenlendi

Sakarya'da düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapsamında gala yemeği düzenlendi.

Arifiye ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programının açılışında konuşan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya ve sektör için fuarın önemini vurgulayarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılar, yemeğin ardından sanatçı İsmail Türüt ve orkestra ekibinin müziği eşliğinde horon oynadı.

Gala yemeğine kent protokolü ve ilgililer katıldı.

Ferizli'de halk hastalıklara karşı bilgilendirildi

Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, vatandaşları bilgilendirdi.

Halk pazarında stant kuran görevliler, bağımlılıkla mücadele, organ bağışı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ile kanserde erken teşhis konularında bilgilendirme broşürü dağıttı.

Ferizli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve görevliler, stantta vatandaşların sorularını da cevapladı.

Sapanca'da okul kantinlerine denetim

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için okul kantinlerinde denetim yaptı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, zabıta görevlileri, okullardaki kantinlerde hijyen koşullarından ürünlerin son kullanma tarihine kadar birçok başlıkta kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını önceleyen kurallara uyulması konusunda gerekli hatırlatmalarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, geleceğin teminatı çocukların sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu belirterek, "Bizim önceliğimiz, evlatlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula göndermesidir. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için sağlıklı ve başarı içinde geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı.