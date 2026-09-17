Sakarya'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

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Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtmalar gökyüzüyle buluşturuldu.

Kocaali sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Ürkmez, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı İsmail Demir, MHP Kocaali İlçe Başkanı Hüseyin Ekşi ile okul idarecileri, Kocaali İmam Hatip Ortaokulundan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrenciler, Kocaali Belediyesince dağıtılan farklı renklerdeki uçurtmaları gökyüzüne bırakarak, Gazze'deki çocuklara barış ve dayanışma mesajı gönderdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ürkmez, Gazze'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çocukların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ürkmez, Gazze'de özellikle çocukların yaşadıklarından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Orada çocukların yaşadıklarını gördüğümüzde, insan olan herkesin hissetmesi gereken o acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Yeni nesle burada yaşananların ne kadar üzücü, sonuçlarının ne kadar yıkıcı olduğunu defalarca anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz." dedi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Kübra Önal da öğrencilere Gazze'de yaşananları ve bölgedeki çocukların içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Öğrencilerin Filistinli çocuklarla empati kurmalarını önemsediklerini vurgulayan Önal, "Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlara karşı duyduğumuz hassasiyeti, birlikteliğimizi ve desteğimizi göstermek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin Filistinli çocukları daha iyi anlayıp onlarla empati kurabileceklerini düşünüyoruz." diye konuştu.

Önal, Gazze'de yaşananları öğrencilerle konuştuklarında çocukların duygulandığını belirterek, "Bazı öğrencilerimizin gözlerinin dolduğunu görüyoruz. Oradaki çocukların yaşadıklarını gerçekten hissedebiliyorlar. Bu etkinlikleri de çocuklarımızdaki bu duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki çocukların sesi olmak istiyoruz"

Etkinliğe katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Serra Alemdar ise Gazze'deki çocukların sesi olmak istediğini belirterek, "Bu etkinlikle Gazze'deki kardeşlerimize ses olmak beni çok mutlu ediyor. Onları sevdiğimizi ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. İnşallah yaptığımız etkinliğin faydası olur. Allah onların yardımcısı olsun." dedi.

Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Muhammet Batmaz, uçurtmalarını Gazze'deki çocuklara umut olmak için gökyüzüne bıraktıklarını kaydetti.

Gazze'de yaşananlardan üzüntü duyduğunu dile getiren Batmaz, "Filistin'deki kardeşlerimize destek, umut ve ses olmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA