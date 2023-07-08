Sakarya'da sağanak sonucu cadde ve bahçeler su altında kaldı

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. Meteoroloji ve Valiliğin sağanak nedeniyle uyarı yayınladığı kentte, ekipler teyakkuza geçti.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sakarya'nın Erenler ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve bahçeleri su bastı. Debisi yükselen bir dere ise taştı.

TARIM ALANLARI ETKİLENDİ

İlçenin Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nden geçen dere, sabah başlayan sağanak nedeniyle taştı. Derenin etrafındaki yollar ve bazı evlerin bahçeleri ile tarım alanları su altında kaldı. Yağmurun azalmasıyla derenin debisi düşerken, bahçe ve yollardaki suyun büyük kısmı çekildi.

TAVUK ÇİFTLİĞİNİ DE SU BASTI

Öte yandan, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde de bir tavuk çiftliğini su bastı. Büyükşehir, ilçe belediyeleri ile SASKİ ekipleri, kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

UYARILAR ART ARDA GELMİŞTİ

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Pazar günü akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışın Sakarya'da devam etmesi beklendiği duyurulurken, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ta olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.