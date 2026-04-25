Sakarya'da kurulan Yüzer GES, temiz enerji ve su tasarrufu sağlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesince (SAÜ) yüzer Güneş Enerji Sistemi kuruldu.

TÜBİTAK desteğiyle Adapazarı ilçesindeki Saklıgöl Göleti'nde kurulan sistemle hem buharlaşmayı azaltarak su tasarrufu sağlanması hem de temiz enerji üretilmesi hedefleniyor.

Sistem aynı zamanda arazi kullanımını azaltarak tarım ve yerleşim alanlarının korunmasına da katkı sunuyor.

Proje kapsamında elde edilecek verilerle su tasarrufu miktarı ve su kalitesine etkiler bilimsel yöntemlerle izlenecek.

Ayrıca yapay zeka destekli analizler ve yaşam döngüsü değerlendirmeleriyle uzun vadeli su yönetim modelleri geliştirilecek.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyda Aksoy Tırmıkçı, gazetecilere, projenin temel amacının temiz enerji üretmek olduğunu söyledi.

Tırmıkçı, bu çalışmanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan katkı sunduğunu kaydetti.

Proje kapsamında farklı disiplinlerden akademisyenlerle geniş kapsamlı araştırma yürütüleceğini belirten Tırmıkçı, sistemin su kalitesi üzerindeki etkilerinin inceleneceğini anlattı.

Tırmıkçı, bu sistemin sulama göletlerinde kullanılması halinde tarımsal sulama pompalarının temiz enerjiyle çalıştırılabileceğini, bunun da hem enerji maliyetlerini düşüreceğini hem de şebekeye ihtiyaç duymadan yerel sulama imkanı sağlayacağını dile getirerek, bu yönüyle projenin, kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir tarım açısından önemli çözüm sunduğunu bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Kamacı da projeyle vatandaş ve çiftçilere katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurulan panellerden elde edilen elektrik sayesinde pompalar aracılığıyla suyun tarım arazilerine daha verimli şekilde ulaştırılmasının sağlanacağını aktaran Kamacı, bu noktada çiftçilere damlama sulama sistemini önerdiklerini, böylece su tasarrufu sağlanırken verimliliğin de artacağını anlattı.

Kamacı, teknoloji sayesinde atıl alanların alanları enerji üretiminde kullanmanın mümkün hale geldiğini dile getirerek, sistemle hem suyun buharlaşmasını azalttıklarını hem de elde edilen enerjiyle tarımsal üretime destek sağladıklarını kaydetti.

Kamacı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.