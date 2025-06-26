Sakarya'da kan bağışı yapanlar adına 3 fidan dikilecek

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay Sakarya şubesince "Hastaya Kan Ormana Can" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında kan bağışı yapan kişi adına 3 fidan dikilecek.

Proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu ile müdürlükte çalışanlar kan bağışında bulundu.

???????Ayrıca bir dizi programa katılmak için deprem bölgesinden kente gelen öğretmenler de kan bağışı yaptı.

Proje kapsamında her kan veren vatandaş adına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlara 3 fidan dikecek.

Metin Topçu, AA muhabirine, Kızılay'la Sakarya'da kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, bağışçılar adına 3 fidanı "yeşil vatan"la buluşturacaklarını belirtti.

Herkesi kan vermeye davet eden Topçu, "Bölge müdürlüğü olarak yılda en az 2 kez bu tür etkinlikleri yaparak asırlık çınarımız Kızılay'ımıza destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç da kanın sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, bu ihtiyaca destek veren müdürlük çalışanlarına ve deprem bölgesinden etkinliğe katılan öğretmenlere teşekkür etti.

Deprem bölgesinden gelen öğretmen Ahmet Naçar, kan bağışı konusunda daha bilinçli olunması gerektiğini belirterek, bu etkinliğin de örnek teşkil etmesini temenni etti.

Öğretmen Muhammet Tokat, kan stoklarının azaldığını, kendisinin 14'üncü kez kan verdiğini, öğretmenler olarak bağış konusunda öncülük etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Yasin Yahşi de toplumun bu konuda bilinçlenmesi için öğretmenlerin ön ayak olması gerektiğini vurguladı.

Orman işçisi Burak Sarı, projeye destek olmak için geldiklerini, kan verenler adına fidan dikilmesinin de güzel bir duygu olduğunu ifade etti.