Sakarya'da kadın cinayeti: Polise teslim oldu
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, İskender K. adlı bir kişi, eşi Simge K.'yı öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kişi, karısını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen İskender K. (42), eşi Simge K'yi (31), ilçede bulunan Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söyledi. Emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede araştırma yapıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Araştırmalar sonucu boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadın cesedi bulundu. Savcılığın talimatıyla, olay yerinde başlatılan inceleme sürüyor.