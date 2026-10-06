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Sakarya'da Gençlik İklim Çalıştayı'nda 50 gönüllü öğrenci önerilerini sundu

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COP31 hazırlıkları kapsamında MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Sakarya'da düzenlenen Gençlik İklim Çalıştayı'na 50 gönüllü öğrenci katıldı. Öğrenciler 7 masada görüş ve önerilerini sunarken, çalıştay sonunda Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi Taslağı hazırlanacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) hazırlıkları çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Sakarya'da "Gençlik İklim Çalıştayı" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Erenler ilçesindeki Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda "Sürdürülebilir Şehirler ve Yerel İklim Eylemi" temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda, 50 gönüllü öğrenci yer aldı.

Öğrenciler, birer danışman öğretmen ve alanında uzman kişiyle "Sakarya'da Su Kaynaklarının Korunması ve Su Tasarrufu", "Yağmur Suyu Hasadı, Sel ve Taşkınlarla Mücadele", "Sürdürülebilir Ulaşım, Toplu Taşıma ve Bisiklet Yolları", "Yeşil Alanların Artırılması ve Betonlaşmanın Azaltılması", "Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık", "Sanayi Kaynaklı Hava, Su ve Toprak Kirliliği", "İklim Değişikliğine ve Afetlere Dayanıklı Şehirler" temalarıyla oluşturulan 7 masada tartışarak görüş ve önerilerini sundu.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarının sonunda öğrencilerin görüş ve önerileri doğrultusunda "Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi Taslağı" hazırlanacak.

"İklim değişikliği yaşamın bütün seyrini ciddi anlamda etkiler hale geldi"

Çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, iklim değişikliğinin yaşamın bütün seyrini ciddi anlamda etkiler hale geldiğini söyledi.

Çevrenin temiz tutulmasının önemine değinen Bakırtaş, "Bu sürece çocukluktan erişkinliğe kadar katkı sağlanması gerekiyor. Yani bunun sürdürülebilir olması çok önemli. O nedenle gönüllü olarak burada bulunan öğrencilerimize, danışman öğretmenlere ve uzman arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Yerelde ilimiz, genelde ülkemiz ve insanlık adına da hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." diye konuştu.

Çalıştayda COP31 sunumu yapan üniversite öğrencisi Nisanur Özbaba, AA muhabirine, ülke için önemli bir etkinlikte buluştuklarını belirtti.

Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi'ne gençlerin katkı sağlayabilmesi adına fikir ürettiğini belirten Özbaba, şunları kaydetti:

"30 ilde 10 farklı konu belirlendi. Bu konular üzerinden şehirlerimizin geleceği için genç arkadaşlarımızla fikir üretiyoruz ve Ulusal Gençlik Bildirgesi'ne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Umuyorum çok güzel fikirler de ortaya çıkacaktır. Bakış açıları çok daha geniş. Bizim belki de göremeyeceğimiz konuları şu anda titizlikle çalışıyorlar. Onlarla çok güzel planlar ve bildirgeler yayınlayacağımızı düşünüyorum. Bu yaşta bu kadar bilinçli olmalarının ileride ülkemize çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Çalıştay, tanışma etkinlikleri, tematik atölye çalışmalarının ardından grup sunumları ve Gençlik İklim Bildirgesi Taslağı'nın hazırlanmasıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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