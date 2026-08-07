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Sakarya’da denizde İHA bulundu

Sakarya’da denizde İHA bulundu
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SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı (İHA) bulundu.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı (İHA) bulundu. İHA, incelenmek üzere ekipler tarafından alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Kocaali ilçesinde cankurtaranlar tarafından kıyıya yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı bulundu. Cankurtaranların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen İHA incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. İlk belirlemelere göre İHA'nın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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