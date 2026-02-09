Haberler

Sakarya'da "Çocuk Edebiyatı Fuarı" kapılarını açtı

Sakarya'da 'Çocuk Edebiyatı Fuarı' kapılarını açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da, eğitim, kültür ve edebiyatı bir araya getiren 'Çocuk Edebiyatı Fuarı' açıldı. Fuar, 38 yazar, 13 yayınevi ve 20 bin kitabın yer aldığı etkinliklerle 17 Şubat'a kadar sürecek.

Sakarya'da eğitim, kültür ve edebiyatı aynı çatı altında buluşturan "Çocuk Edebiyatı Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Maarif Modeli Destekleme Projesi" kapsamında hayata geçirilen fuar, Ofis Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Söyleşiler, imza günleri ve kitap etkinlikleri ile 38 yazar, 13 yayınevi ve 20 bin kitabın yer aldığı programda çocuklar kitap ve edebiyatla buluşuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, açılışta yaptığı konuşmada, fuardaki kitaplarla çocukların yarınına ve geleceklerine önemli katkı sunulacağına inandığını dile getirdi.

Çocuklar için kitabın sayfasını açmanın sadece okumak değil, yeni dünyaya, umuda, hayallere ve geleceğe adım atmak olduğunu belirten Alemdar, "Çocuklarımızın fuardaki izlenimlerinin, onların yarınlar için hayallerini güçlendireceğine inanıyoruz. Biliyoruz ki, kitap okumak sadece oradaki yazarın duygularını değil, bir konuyla ilgili zaman geçirmek ve sadece öğrenmek değil, çocuğun ufkuna ve geleceğine ışık tutmaktır." dedi.

Alemdar, Türkiye'nin önemli yazarlarının ve yayın kuruluşlarının buluşmasının kentin hem kültürel hem eğitim hayatına önemli katkılar sunacağına değinerek, şehrin her alanda olduğu gibi sanatta, kültürde, edebiyatta daha güzel günlere, yüksek standartlara kavuşacağına inandığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de hedeflerinin, okuma kültürünü çocukların hayatlarının bir parçası haline getirmek ve değerleri çocuk edebiyatı aracılığıyla eğitim süreçleriyle yaşatmak olduğunu anlattı.

Şirin, her biri kendi alanında iz bırakan değerli yazarların, çocukların dünyasına kelimelerle, hikayelerle ve hayallerle dokunmak üzere her gün fuarda yer alacağını sözlerine ekledi.

Çocuk Edebiyatı Fuarı, 17 Şubat'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı