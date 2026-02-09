Sakarya'da 'Çocuk Edebiyatı Fuarı' kapılarını açtı

Sakarya'da eğitim, kültür ve edebiyatı aynı çatı altında buluşturan "Çocuk Edebiyatı Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Maarif Modeli Destekleme Projesi" kapsamında hayata geçirilen fuar, Ofis Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Söyleşiler, imza günleri ve kitap etkinlikleri ile 38 yazar, 13 yayınevi ve 20 bin kitabın yer aldığı programda çocuklar kitap ve edebiyatla buluşuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, açılışta yaptığı konuşmada, fuardaki kitaplarla çocukların yarınına ve geleceklerine önemli katkı sunulacağına inandığını dile getirdi.

Çocuklar için kitabın sayfasını açmanın sadece okumak değil, yeni dünyaya, umuda, hayallere ve geleceğe adım atmak olduğunu belirten Alemdar, "Çocuklarımızın fuardaki izlenimlerinin, onların yarınlar için hayallerini güçlendireceğine inanıyoruz. Biliyoruz ki, kitap okumak sadece oradaki yazarın duygularını değil, bir konuyla ilgili zaman geçirmek ve sadece öğrenmek değil, çocuğun ufkuna ve geleceğine ışık tutmaktır." dedi.

Alemdar, Türkiye'nin önemli yazarlarının ve yayın kuruluşlarının buluşmasının kentin hem kültürel hem eğitim hayatına önemli katkılar sunacağına değinerek, şehrin her alanda olduğu gibi sanatta, kültürde, edebiyatta daha güzel günlere, yüksek standartlara kavuşacağına inandığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de hedeflerinin, okuma kültürünü çocukların hayatlarının bir parçası haline getirmek ve değerleri çocuk edebiyatı aracılığıyla eğitim süreçleriyle yaşatmak olduğunu anlattı.

Şirin, her biri kendi alanında iz bırakan değerli yazarların, çocukların dünyasına kelimelerle, hikayelerle ve hayallerle dokunmak üzere her gün fuarda yer alacağını sözlerine ekledi.

Çocuk Edebiyatı Fuarı, 17 Şubat'a kadar sürecek.