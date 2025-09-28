Şair Yavuz Bülent Bakiler 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk şiirinin ve nesrinin önde gelen isimlerinden, bugün 89 yaşında vefat eden şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler, eserlerinde vatan sevgisini, Türk dünyasına bağlılığını ve milli değerleri duru bir Türkçe ile işledi.

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan Bakiler, 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya geldi.

Edebiyata ilgisi lise yıllarında başlayan Bakiler'in ilk şiiri 1953'te Türk Sanatı dergisinde yayımlandı. Bakiler, ilk ve ortaöğrenimini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladıktan sonra başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1960'ta mezun oldu.

Bakiler, Ankara'daki üniversite yıllarında, Türk edebiyatında "Hisarcılar" olarak bilinen, milli ve manevi değerlere bağlı sanat anlayışını savunan edebi topluluğun içinde yer aldı. Bu çevre, Bakiler'in sanat ve fikir dünyasının şekillenmesinde önemli rol oynadı.

Bir süre avukatlık yapan Bakiler, daha sonra basın ve yayın alanına yöneldi. Usta yazar, TRT bünyesinde uzun yıllar program yapımcısı, raportör ve daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Balkanlar ve Orta Asya'daki Türk coğrafyasına dikkati çekti

Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Bakiler, yazılarında Türkiye'nin sosyal ve siyasi gündemine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Edebiyat dünyasındaki asıl şöhretini şiirleriyle kazanan Bakiler, yayımlanan "Yalnızlık" adlı ilk kitabını 1962'de okurların beğenisine sundu.

Ardından "Duvak", "Seninle" ve "Harman" adlı şiir kitaplarını yayımlayan Bakiler, şiirlerinde kullandığı sade dil, ahenkli üslup ve milli duyarlılıkla geniş okur kitlelerine ulaştı.

"Şiirlerini milli kültürün sağlam pınarlarından doldurdu"

Bakiler'in eserleri edebiyat eleştirmenleri tarafından, "Milli kültür kaynaklarından beslenen, köklü ve yapmacıktan uzak" olarak nitelendirilirken, edebiyat tarihçisi Ahmet Kabaklı, Bakiler'in sanatını, "Şiirlerini milli kültürümüzün ve tarih şuurumuzun sağlam pınarlarından doldurur." sözleriyle değerlendirmişti.

Şairliğinin yanı sıra gezi ve deneme yazılarıyla da tanınan Bakiler, özellikle "Üsküp'ten Kosova'ya" ve "Türkistan Türkistan" eserleriyle de Balkanlar ve Orta Asya'daki Türk coğrafyasına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü

Yavuz Bülent Bakiler, 1979-1980'de Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu, 1994-2005 arasında ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği yaptı.

Türk dili ve edebiyatına katkıları dolayısıyla çok sayıda ödül kazanan Bakiler, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın-Fikir dalında "Yılın Gazetecisi Ödülü", 1986'da Türkiye Yazarlar Birliği "Yılın Fikir Adamı Ödülü", 2009'da Türk Ocakları "Ziya Gökalp İlim ve Teşvik Armağanı", 2012'de ESKADER "Üstün Hizmet Ödülü" ve 2016'da "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

Hayatının son dönemlerine kadar yazı ve konferanslarıyla Türk dili ve kültürüne hizmet etmeye devam eden Bakiler, ardında onlarca eser ve Türk edebiyatında derin izler bıraktı.

Cenazesi Sivas'ta toprağa verilecek

Anadolu'nun ruhunu, milli ve manevi değerlerini güçlü bir şekilde dile getiren, nesiller boyunca hatırlanacak eserler bırakan Bakiler, ömrü boyunca "Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman, Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin, Şiirimizde Ana, Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan Türkistan, Aşık Veysel, Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali, Sözün Doğrusu, Arif Nihat Asya İhtişamı, Gönül Coğrafyamız, Unutamadıklarım ve Harmanladıklarım" gibi birçok esere de imza attı.

Yavuz Bülent Bakiler için yarın ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Bakiler'in naaşı, vasiyeti üzerine Sivas'a götürülerek 30 Eylül'de babası Cezmi Bakiler'in yanına defnedilecek.