Sahte pasaportla yakalanan DEAŞ sanığına 28 yıla kadar hapis istendi

ANKARA'da, Esenboğa Havalimanı'ndan sahte kimlikle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve DEAŞ'lı teröristlere kimlik sağladığı belirlenen Bobirmirzo Vasiev (25) hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Vasiev'in savcının mütalaasına savunma yapmak için süre istemesi üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım 2021'de Esenboğa Havalimanı'na Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen uçaktan inen Bobirmirzo Vasiev'in pasaportunun sahte olduğunu belirledi. Timur İsmailov adına düzenlenen sahte Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu ile yakalanan Vasiev'in çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet ile sahte kimlik bilgileriyle hazırlanan Covid-19 PCR test sonuçlarının olduğu evraklar bulundu. Gözaltına alınan Kırgızistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı Bobirmirzo Vasiev'in, geçmiş yıllarda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği için ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. DEAŞ üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vasiev, savcının mütalaasına savunma yapmak için de mahkemeden ek süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Vasiev'e mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesine, sanığın sahte pasaportla yakalanmasından dolayı kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.