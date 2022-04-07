Sahte pasaportla yakalanan DEAŞ'lıya 28 yıl hapis talebi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Esenboğa Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan ve DEAŞ üyesi teröristlere sahte kimlik sağladığı belirlenen Özbekistan uyruklu Rus vatandaşı Bobirmirzo Vasiev (25) hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda Kiev'den gelen uçaktan inen Bobirmirzo Vasiev'in pasaportunun sahte olduğunu belirledi. Timur İsmailov adına düzenlenen sahte Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu ile yakalanan Vasiev'in çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet ile sahte kimlik bilgileriyle hazırlanan Covid-19 PCR test sonuçlarının olduğu evraklar bulundu. Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı Bobirmirzo Vasiev hakkında, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği ve örgüt üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık Bobirmirzo Vasiev'in yargılanması Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.