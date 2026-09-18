'Sahte noterli kaparo’ dolandırıcılarından son anda kurtuldu

İZMİR'de otomobilini 615 bin liradan internette satışa çıkaran Mesut Tengiz (42), Osmaniye'den aradığını söyleyip, kendisini kamu görevlisi diye tanıtan bir kişi tarafından 'sahte noterle kapora' isteyerek dolandırılmak istendi. Şüpheliyle birlikte hareket eden sahte noterin sanki prosedürmüş gibi ısrarla satış için her iki taraftan da eşit miktarda kapora alacağını belirtip, Tengiz'den hesabından para göndermesini istemesi üzerine dolandırıcılık teşebbüste kaldı. Sözde noterle yaptığı telefon görüşmesini sonlandırıp polise ihbarda bulunan Tengiz, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İzmir'de özel bir şirketin idari işler personeli olan Mesut Tengiz, 10 Eylül'de bir internet sitesine otomobilini satmak için ilan verdi. 615 bin liraya satışa çıkarılan otomobil için bir alıcı Mesut Tengiz'i telefonla aradı. Osmaniye'den aradığını, kendisinin ve eşinin kamu görevlisi olduğunu söyleyen kimliği belirsiz alıcı, aracı beğendiklerini ve indirimli 600 bin liraya satın almak istediklerini söyledi. Tengiz, teklifi kabul etti. Bunun üzerine şüpheli, 40 bin lira kapora göndereceğini belirterek ilanın yayından kaldırılmasını istedi. Tengiz de ilanı yayından kaldırdı. Mesut Tengiz daha sonra kapora için IBAN bilgilerini şüpheliye gönderdi. Şüpheli, kapora işlemleri için notere gideceğini ve Tengiz'in noter tarafından aranacağını söyledi.

SAHTE NOTER SATICIDAN DA PARA İSTEDİ

Kısa süre sonra farklı bir numaradan kendisini noter olarak tanıtan başka bir şüpheli, araç sahibi Mesut Tengiz'i aradı. Sahte noter, aracın marka ve modeline ilişkin bilgileri aldı. Kapora işlemleri için sözde prosedür gereği işleme geçti. Ardından Tengiz'e hesabındaki para miktarını soran şüpheli, hesapta 17 bin 500 TL bulunduğunu öğrendi. Daha sonra Tengiz'den hesabındaki parayı göndermesini istedi. Hem alıcının hem de satıcının eşit miktarda kapora göndereceği yalanını söyleyen sahte noter, ısrarla Tengiz'in hesabındaki parayı talep etti. Satıcı tarafın kapora göndermesini mantıksız bulan ve şüphelilerin ısrarından şüphelenen Tengiz, telefondakilerin dolandırıcı olabileceğini düşünerek görüşmeyi sonlandırdı. Tengiz'in şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Yaşadıklarını anlatan Mesut Tengiz, "Alıcıyla görüşmemizden kısa süre sonra sözde noter beni aradı. 'İnternet bankacılığına girer misiniz' dedi. Araç bilgilerini de not etti. İnternet bankacılığına neden girmem gerektiğini sordum. 'Beyefendi ilk defa mı yapıyorsunuz bu işlemi' diye baskı kurmaya çalıştı. İlk defa yaptığımı söyledim. 'Hesabınızdaki parayı net olarak bilmem gerekiyor' dedi. Küsuratıyla birlikte hesabımdaki parayı söyledim. 'Birazdan kod gelecek size. O kodu bana söylemeniz gerekiyor' dedi. 'Niçin kod gelecek' diye sordum. 'Sizin hesabınızdan da 17 bin 500 lira çekilecek. 35 bin lira üzerinden kapora anlaşıldı' dedi. 'Hesabımdan neden para çekiliyor, ben alıcı değilim satıcıyım' dedim. O zaman kapora dolandırıcıları olduğunu anladım, telefonu kapattım. Polise şikayet ettim. Vatandaşlar temkinli olsunlar. Böyle durumlarda herhangi bir işlem yapmasınlar" dedi.

'GÜVENLİ KAPORA' DİYE OLMAYAN SİSTEM UYDURUYORLAR

Öte yandan birçok galerici esnafı da son günlerde benzer kapora dolandırıcılıklarının yaşandığına dikkati çekti. İzmir Oto Galericiler, Kiralama ve Yıkamacılar Esnaf Odası Denetim Kurulu Başkanı Fahri Karlık, "Uzun zamandır insanlarımız dolandırılıyor. Dolandırıcılıkların önüne geçsin diye devlet 'güvenli ödeme' diye bir sistem çıkardı. Ama dolandırıcılar bunun kılıfını buldu. Araç ilana düşer düşmez, dolandırıcılar hemen devreye girip vatandaşı arıyor. Vatandaşla anlaşıyor. Sonra noterden de aranmış gibi gösterip vatandaşın hesabındaki para öğreniliyor. Örneğin vatandaşın hesabında 80 bin lira parası var. Dolandırıcı 'Ben 80 bin lira kapora göndereceğim ama sen de hesabındaki parayı 80 bin liranı havuza atacaksın. Satış gerçekleştikten sonra bu para sizin hesabınıza düşecek diyerek insanlar dolandırılıyor. Vatandaş parayı gönderdikten sonra zaten direkt telefonu engelleyip ortadan kayboluyorlar. Devlet dolandırıcılığı engellemek için 'güvenli ödeme sistemi' oluşturdu. Bu gerçekten güzel bir sistem. Ama dolandırıcılar bunu da fırsata çevirip 'güvenli kapora' deyip insanları dolandırıyorlar. İnsanlar inanmasınlar. Lütfen işi bilen meslektaşlarımızdan bilgi isteyip destek alsınlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı