30 ilde sahte araç kiralama dolandırıcılığı: 78 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli 30 ilde düzenlenen operasyonda, sahte araç kiralama siteleri kurarak vatandaşlardan kapora ve ürün bedeli adı altında para toplayan 78 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarında 102 milyon 537 bin 630 TL işlem hacmi tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 30 ilde sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı ve hesaplarında 102 milyon 537 bin 630 TL işlem hacmi tespit edilen 78 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında, şüphelilerin sahte internet siteleri kurdukları saptandı. Şüphelilerin bu sitelerde araç kiralama ilanları paylaşarak vatandaşlardan kapora ve ürün bedeli adı altında para talep ettiği, yabancı uyruklu kişiler adına açılan açık hatlar üzerinden 'call center' yöntemiyle görüşmeler yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 88 olayda toplam 82 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 102 milyon 537 bin 610 TL'lik işlem hacmi bulunduğu saptandı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu bilgiler ışığında Kocaeli merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, İzmir, Ağrı, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Nevşehir, Sivas, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ta 12 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 4 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan toplam 78 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
