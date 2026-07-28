Sahn-ı Seman'da Şiir Gecesi: Tarihi Medresede Edebiyat Buluşması

Fetih Yurdu Eğitim ve Dayanışma Vakfı (FEDAV) Kültür Sanat Komisyonunca, Fatih Camii avlusundaki Sahn-ı Seman Medresesi'nde "Sahn-ı Seman Şiir Gecesi" gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tarihi medresede düzenlenen program, Vakıf Başkanı Mehmet Ünal'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Programda Akif Çeç, İsmet Özel'in "Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak", Asalet Durmuş, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine", Hüseyin Ay ise Mevlana'nın "Etme" şiirlerini seslendirdi.

Selahaddin Eyüp Kasaboğlu, Nurullah Genç'in "Yağmur", Siret Karasoy, Sezai Karakoç'un "Köşe", Sadettin Sancaktar da Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Han Duvarları" eserlerini yorumladı.

Abdülbaki Kömür, "Sentetik Şiir", Medet Zor "Fetih'e…", Mehmet Ünal "Hedefinde Sapmış Kurşun Misali" ve Muhammet Altıntaş da "Kapat Gözlerini" adlı kendi şiirlerini dinleyicilerle paylaştı.

Altıntaş, "Kapat Gözlerini" şiirinin yapay zeka desteğiyle hazırlanan bestelenmiş versiyonunu da programda seslendirdi.

Şiir dinletisinin yanı sıra şair ve bestekar Abdülbaki Kömür de seslendirdiği marşlarla programa katıldı.

Kaynak: AA