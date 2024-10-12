Şahinkaya: Sonbaharda Doğanın Güzelliklerini Keşfedin

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Şahinkaya, sonbaharda doğaseverlerin rotasında ilk sıralarda yer alıyor.

Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre mesafedeki Doğankaya Mahallesi'nde yer alan Şahinkaya, uzaktan bakıldığında kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları ve trekking rotalarıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kaya tırmanıcılarının açtığı yeni rotalarla da adından söz ettiren Şahinkaya, özellikle kaya tırmanışı yapmak isteyenleri kendisine çekiyor.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından çok sayıda dağcıya ev sahipliği yapan, kaya tırmanışı dışında motosiklet, kamp ve karavan turizmine de müsait olan Şahinkaya, dağ yürüyüşü ile foto safariye elverişli alanlarıyla turizm çeşitliliği sağlıyor.

Özellikle kuş bakışı manzarasıyla sosyal medyada öne çıkan Şahinkaya'ya gelen ziyaretçiler, otantik dağ evlerinde konaklama, yöresel lezzetleri tatma, yol güzergahındaki Çal Mağarası'nı ziyaret etme ve atla gezinti imkanı bulabiliyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Avrupa ve Körfez ülkelerden gelen turistlerden rağbet gören Şahinkaya, doğada renk değişiminin yaşandığı bugünlerde adından daha fazla söz ettiriyor.

"Turistlere en iyi ve temiz hizmeti vermek için çalışıyoruz"

Şahinkaya'da işletme sahibi Zühtü Bulut, AA muhabirine, öğretmenlikten emekli olduktan sonra çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği bölgede turizme hizmet etmek için kolları sıvadığını söyledi.

Bu kapsamda bir işletme kurduğunu dile getiren Bulut, "Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmek istiyoruz. Gelen yerli ve yabancı turistlere en iyi ve temiz hizmeti vermek için çalışıyoruz, amacımız bu." dedi.

Bulut, en çok Körfez ülkelerden turistler ağırladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok Araplar olmak üzere Rusya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan yani dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Şahinkaya'nın turizm açısından değeri çok fazlalaştı. Tırmanış ve yürüyüş parkurları, doğasının bozulmaması, sakin ve yeni keşfedilen bir yer olduğu için Trabzon'da ilk 5 arasında Şahinkaya turizmde kendinden söz ettiriyor."

Şahinkaya'nın sonbaharda daha fazla ilgi gördüğünü belirten Bulut, "Sonbahar zaten bir mevsim değil, bir sanat eseridir. Ağaçların sararması, doğanın kendi renklerinin değişikliğe uğramasından dolayı gün geçtikçe de doğasever ve fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.

"İsviçre'de Alpler'de de kamp yaptım ama böyle bir yer yok"

Kendi gibi motosiklet tutkunu arkadaşıyla Şahinkaya'ya gelen Ali Bekir Özşahin de Şahinkaya'ya birçok kez geldiğini anlatarak, "Şehir dışından birçok motor tutkunu arkadaşım geliyor. Şehir merkezine de yakın olması nedeniyle burayı muhakkak göstermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Şahinkaya'nın turizmde kesinlikle ön plana çıkması gereken bir yer olduğuna dikkati çeken Özşahin, "Bu bölge çok turist çekecektir diye düşünüyorum ama öncesinde de doğayı korumak adına birçok tedbirin alınmış olması lazım. Turistler bu bölgeye gelsinler, ziyaret etsinler. Çok doğal bir ortam ama yalnız doğamızı da korusunlar." şeklinde konuştu.

Özşahin, motosikletiyle 55'e yakın ülke gezdiğini belirterek, "Bizim coğrafyamız Alpler'i andırmaktan ziyade, aslında Alpler bizim coğrafyamızı andırıyor. Biz çok daha güzel, çok daha doğal, çok daha vahşi coğrafyaya sahibiz. İsviçre'de Alpler'de de kamp yaptım ama böyle bir yer yok." diye konuştu.

İstanbul'dan motosikletle bölgeye gelen Fuat Altan Bedişkan da coğrafyanın kendisini inanılmaz şekilde etkilediğini vurgulayarak, "İlk geçen sene Trabzon'a geldim, kısa bir tur yaptık. Buraya aşık oldum." dedi.

Akrabalarıyla ilk defa geldiği Şahinkaya'nın doğasından ve manzarasından çok etkilendiklerini anlatan Merve Çebi de "Sosyal medyada burayı hep düğün fotoğraflarında falan görüyorduk. Çok güzel, çok beğendik." diye konuştu.

Çebi, orman içindeki parkurda gezerek Şahinkaya'ya çıktıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel olarak her yeri beni etkiledi ama tam aşağıda dağın içinde oyuk gibi bir şey vardı, oraya bakmak istedim. Yüksekti bakamadık oraya, orası çok güzeldi. Yukarıda da tam tepeye çıkmamışız, ben çıktım sanıyordum ama manzarası çok güzeldi, çok beğendik. Havası temiz, mis gibi."