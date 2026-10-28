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Sahil Güvenlik İzmir'de Aliağa, Foça ve Menderes'te 111 düzensiz göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik İzmir'de Aliağa, Foça ve Menderes'te 111 düzensiz göçmen yakaladı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Aliağa, Menderes ve Foça ilçelerinde 111 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Aliağa, Menderes ve Foça ilçelerinde 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ekipleri, 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu ekipleri sevk edildi.

Durdurulan hareket halindeki lastik bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Foça açıklarında lastik bottaki 1'i çocuk 36 göçmen ile Menderes açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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