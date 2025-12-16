Sağlık Meslek Örgütlerinin "Eziyet Yönetmeliği"Ne Tepkisi Sürüyor: "Gerçekçi ve Uygulanabilir Bir Yönetmeliğin Yürürlüğe Konmasını İstiyoruz"

(ANKARA) - Sağlık meslek örgütleri ve dernekler, "Eziyet Yönetmeliği" olarak adlandırılan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne ilişkin Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahada çalışan aile hekimini hastayı muayene etmekten uzaklaştıran, sekreterliğe zorlayan bu yönetmeliğin kaldırılmasını; yerine sahadaki aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmış gerçekçi ve uygulanabilir bir yönetmeliğin yürürlüğe konmasını istiyoruz" denildi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası(AHESEN), Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED), Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne ilişkin Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, 81 ilde eş zamanlı olarak sesimizi kamuoyuna duyurabilmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aile Hekimliği sisteminde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, son bir yıl içerisinde Aile Sağlığı Merkezlerine gelmeyen kayıtlı hastalar gerekçe gösterilerek ilk kez bu ay ücret katsayıları yarıya indirilmiş, ciddi gelir kayıpları yaşanmıştır. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, son derece yıpratıcı ve adaletsiz bir performans sisteminin ağır baskısı altındadır.

"Aile sağlığı çalışanlarımızın hak edişleri açlık sınırına kadar gerilemektedir"

Günlük 70'i aşan yoğun poliklinik sayılarına rağmen bizlerden bir hekim gibi değil, adeta bir veri giriş memuru gibi, her gün binlerce veriyi sisteme girmemiz beklenmektedir. Aile Hekimliği sisteminde ücretler onlarca farklı parametreyle hesaplanmakta; hak edişlerimizin yaklaşık yüzde 65'i öngörülebilirliği olmayan bu parametrelere bağlanmaktadır. Uzun süreli izin aldığımızda ya da her insan gibi bir gün hastalandığımızda, ücretlerimiz en düşük memur maaşının dahi altına düşebilmektedir. Aile sağlığı çalışanlarımızın hak edişleri ise açlık sınırına kadar gerilemektedir.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının aldığı ücretin yalnızca yüzde 35'i taban ödemedir. Buna karşılık 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde bu oran yaklaşık yüzde 72'dir. Başka hiçbir meslek grubunda bu denli ağır ve bu ölçüde performansa dayalı bir ödeme sistemi bulunmamaktadır.

Aile hekimlerine daha önce verilen, nüfus düzenlemeleriyle ücretlerin düşmeyeceği yönündeki sözler tutulmamış; meslektaşlarımız büyük bir hayal kırıklığına uğratılmıştır. Nüfus başı katsayıların artırılması gerekirken, 'pozitif performans' adı altında çok sayıda yeni parametre devreye sokularak kesintiler artırılmıştır.

"Çok ağır bir iş yükü altındayız"

Bizler gerçekten çok ağır bir iş yükü altındayız. Akla, mantığa ve bilime aykırı bu zorlayıcı uygulamaların artık değiştirilmesini istiyoruz. Devlet tarafından hakkında arama kaydı bulunan yaklaşık 1 milyon kişi Aile Sağlığı Merkezine gelmezse, bunun bedeli bizim ücretlerimizden kesilmektedir. Bizlerden hem hekimlik yapmamız hem de dedektiflik görevini üstlenmemiz beklenmektedir. Akıbeti belirsiz yaklaşık 30 bin kişiyi bulun, Aile Sağlığı Merkezine getirin; aksi halde ücret katsayılarınızı yarıya indiririz denilmektedir. Devletin polisi ve jandarması tarafından dahi bulunamayan bu kişileri bizlerin bulması nasıl mümkün olabilir?

Bizler hekim, ebe, hemşireyiz; hafiye değiliz. Her gün değişen, bilimle ve saha gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan kriterlerle hekimlik yapmak her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Hastalarımıza ayırmamız gereken değerli zaman, bilgisayar başında veri girmekle tüketilmektedir. Bir hastanın bir yıl boyunca neden Aile Sağlığı Merkezine gelmediğinin hesabı bizlere sorulmakta; telefon başında adeta tele-sekreter gibi çalışmamız beklenmektedir.

"Bırakın işimizi yapalım"

Bu ülkenin en zeki, en çalışkan ve en özverili evlatları olan bizlere reva görülen bu akıl dışı uygulamaların; başta vatandaşa karşı hafiyelik görevi olmak üzere tamamının kaldırılmasını, aklı, mantığı ve vicdanı olan herkesten talep ediyoruz. Bizler hastalarımıza daha kaliteli muayene hizmeti vermek, gerçekten hekimlik yapmak istiyoruz. Bırakın işimizi yapalım. Bırakın tıp diplomamızın hakkını vererek çalışalım.

Bırakın kendi planladığımız, akılcı bir sistemde hizmet verelim.

Biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak sağlık sistemini daha iyi hale getirecek formülü biliyoruz. Aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını anlamsız iş yükleriyle mutsuz ve umutsuz hale getirmeyin. Sahada çalışan aile hekimini hastayı muayene etmekten uzaklaştıran, sekreterliğe zorlayan bu yönetmeliğin kaldırılmasını; yerine sahadaki aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmış gerçekçi ve uygulanabilir bir yönetmeliğin yürürlüğe konmasını istiyoruz. Hastanın en iyi koşullarda hizmet aldığı, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının da insani şartlarda çalışabildiği sağlıklı bir çalışma ortamı talep ediyoruz."