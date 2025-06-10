Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik çalıştay düzenlendi

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği"ne ilişkin çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya, Bakanlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, sağlığın doğrudan insan hayatını etkileyen ve hayatın merkezinde yer alan son derece önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Sağlığın hızlı gelişen, ilerleyen, yeniliklere çok açık olan bir sektör olduğunu dile getiren Kırbıyık, teknolojide, tıbbi cihaz ve ilaç alanında yaşanan ilerlemelerin sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirilmesi noktasında önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlıkta önemli ilerlemeler sağlandığına dikkati çeken Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin tanıtımının ve bilgilendirilmesinin doğru yapılması, vatandaşlarımızın, hastalarımızın doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da muhakkak tanıtımın ve bilgilendirmenin önemli yeri var. Sağlık Bakanlığı olarak tanıtımın ve bilgilendirmenin doğru, adil, denetlenebilir ve şeffaf şekilde yapılmasına büyük önem veriyoruz. Sahadaki bütün denetim faaliyetlerimizde de bunu özellikle takip ediyor ve kontrol ediyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle bu kontrol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu düzenleyici metinlerin de zaman zaman gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor."

"Sağlık turizmine olan ilgi her geçen büyüyor"

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver de küresel sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümün, dijital iletişim kanallarının artışı ve sağlık turizmine olan ilginin her geçen gün büyümesinin, mevcut yönetmeliklerin güncellenmesini zaruri hale getirdiğini belirterek, "Bu değişim sürecinde doğru iletişim stratejileri, sadece kurumlar arası rekabeti değil, ülkemizin sağlık alanındaki uluslararası itibarını da doğrudan etkilemektedir." dedi.

USHAŞ olarak Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında uluslararası marka haline gelmesi yönünde çalışmalarını yürütürken, tanıtım faaliyetlerinin etik, şeffaf ve hasta haklarını gözeten çerçevede ilerlemesini önemsediklerine işaret eden Ünver, "Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay, yalnızca bir düzenleme değişikliğinden ibaret değil, aynı zamanda sektörümüzün ortak vizyonumuzun inşa edildiği bir buluşmadır." ifadesini kullandı.

"Sağlık hizmetleri, güven temeline dayanan, hassasiyet gerektiren bir alan"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu da uzun zamandır yoğun tempoda mevzuatla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özel sağlık kuruluşlarını ilgilendiren hemen hemen bütün mevzuatları yazdıklarını ve yazmaya devam ettiklerini aktaran Velioğlu, "Özel hastaneler, ayaktan, teşhis tedavi, sağlık turizmi ve sağlık meslek mensuplarının mesleğini serbest icra edebilmeleri yönetmelikleri yayımlandı. Denetim değerlendirme ile ilgili de yönetmelik taslak çalışması hazır. Sağlık turizmi açısından çok önem verdiğimiz termal kaplıca yönetmeliğimiz de taslak olarak hazır. Paydaşlarımızla bunları istişare ederek yayımlayacağız." bilgisini paylaştı.

Velioğlu, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmenin önemine değinerek, "Toplumu doğrudan etkileyen sağlık hizmetleri, güven temeline dayanan, büyük hassasiyet gerektiren bir alan. Doğru bilgiye erişim, vatandaşın bilinçli tercih yapması için çok önemli. Bu yüzden bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin etik ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi bizim için çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği'ne ilişkin katılımcılara sunum yapıldı.