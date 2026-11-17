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Sağlık Bakanlığı, bu yılın 10 ayında 703 bin 506 bebeğe Yenidoğan Tarama Programı uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan, "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, prematüre doğumun, ortalama 40 hafta olan beklenen gebelik süresinin, 37'nci haftası tamamlanmadan sona ermesi olduğu belirtildi.

Doğumun beklenen zamandan ne kadar erken gerçekleştiğine bağlı olarak bebeklerin sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskinin arttığı kaydedilen açıklamada, prematüre bebeklerin doğumdan itibaren uygun sağlık hizmetlerine erişmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, prematüre doğum riskinin azaltılmasında gebelik öncesi sağlık durumunun iyileştirilmesinin ve gebelik boyunca düzenli kontrollerin yapılmasının önem taşıdığına işaret edilerek, "Riskli gebeliklerin yakından takip edilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve doğum sonrası bebeklerin izlenmesi, anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de 2025'te 113 bin 540 bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiği bildirilen açıklamada, erken doğan bebeklerin, organ ve doku sistemlerinin henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enfeksiyonlar, solunum sorunları ile bazı kronik hastalıklar açısından zamanında doğan bebeklere göre daha yüksek risk taşıdığı aktarıldı.

Türkiye'de 12 bin 998 yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunuyor

Bakanlıkça yürütülen yenidoğan tarama ve takip hizmetleriyle bebeklerin sağlık durumlarının yakından izlendiği, olası sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilerek gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, "Bu hizmetlerle bebeklerin büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2026 yılının 10 ayında 703 bin 506 bebeğe yenidoğan taraması, 691 bin 82 bebeğe işitme taraması yapılmış, 1 milyon 615 bini aşkın bebeğin izlemi gerçekleştirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, prematüre bebeklerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişebilmeleri amacıyla Türkiye'de yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin farklı basamaklarda sunulduğu kaydedilerek, "Kasım 2026 itibarıyla ülkemizde 12 bin 998 yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Bu birimlerde prematüre bebeklerin solunum, beslenme ve diğer yaşamsal ihtiyaçları yakından takip edilmekte, gerekli tıbbi destek ve tedaviler uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

"Hekim önerisi dışında ilaç kullanılmamalı"

Gebelerin ve lohusaların takip süreçlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, Riskli Takip Sistemi (RİTAS) aracılığıyla 81 ilde koordinatör ebelerin, 0312 577 78 78 numaralı hat üzerinden riskli gebelerle iletişim kurabildiği, anlık veri girişi yapabildiği ve ev ziyareti süreçlerini etkin şekilde yürütebildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, koordinatör ebeler tarafından telefonla ulaşılan gebelere, gebeliğin son aylarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve doğum süreci hakkında bilgilendirme yapıldığı da kaydedildi.

Prematüre doğum riskinin azaltılması ve sağlıklı bir gebelik sürecinin geçirilmesi için anne adaylarının bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

"Gebelik planlandığında ve gebelik boyunca aile hekimi veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından düzenli sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır. Hekim önerisi dışında ilaç kullanılmamalı, kullanılan tüm ilaçlar hakkında mutlaka sağlık uzmanına bilgi verilmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmeye, gebelik süresince uygun miktarda kilo almaya özen gösterilmelidir. Ağır işlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalı, uzun süre ayakta kalınmamalı ve stresin azaltılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Gebe Bilgilendirme Sınıflarına katılarak gebelik, doğum ve bebek bakımı hakkında bilgi edinilmelidir. Daha önce prematüre doğum öyküsü bulunan veya kronik hastalığı olan anne adayları, gebelik öncesinde ve gebelik sürecinde sağlık kuruluşlarına başvurarak düzenli takiplerini yaptırmalıdır."

Kaynak: AA