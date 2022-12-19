Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte doktor' açıklaması

SAĞLIK Bakanlığı, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan Ayşe Özkiraz (20) ile ilgili, "İddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir.

SAĞLIK Bakanlığı, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan Ayşe Özkiraz (20) ile ilgili, "İddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemler yapılmıştır" açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'la ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.

"Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe konu Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına intikal edilmiştir. Bunun üzerine olay, haber konusu olmuştur. Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir. Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmektedir."