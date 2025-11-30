Sağlık Bakanından Cemal Öztürk için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı ve ailesine başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"26'ncı ve 27'nci dönem Giresun Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum. Rabb'im, mekanını cennet, makamını ali eylesin."
Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel