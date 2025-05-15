Sağlık Bakanı'ndan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası

Sağlık Bakanı'ndan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında fazla kilolu kişilere yönelik ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti sunacaklarını duyurdu. Kampanya, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırma amacı taşıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, 81 ilde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mesajında gençlere seslenen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz."

Memişoğlu, paylaşımında, vücut kitle indeksini ölçtürdüğü sırada çekilen görüntülere yer verdi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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