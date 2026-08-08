Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Tekirdağ'a Hastane Müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu," Ergene'deki hastaneyi birkaç hafta içinde insanlarımızın hizmetine sunacağız. Tekirdağ'ın eski hastanesinin olduğu yere 100 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız. Aynı zamanda Çorlu'da 250 yataklı ek bina yapacağız." dedi.

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) işbirliğinde yapılan Kapaklı Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 25 yılda sağlık alanında önemli yatırımlara imza attığını söyledi.

Türkiye'de 271 bin hasta yatağı bulunduğunu belirten Memişoğlu, 1,5 milyon sağlık çalışanıyla her gün yaklaşık 3 milyon kez vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin şehir hastaneleri, koruyucu hekimlik ve aşılama programlarıyla güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sağlıkta büyük yatırımlar yaparak 25 senede dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunmaya başladık. Bugün Türkiye'de 271 bin hasta yatağı var. Her gün 1,5 milyonluk sağlık ordusuyla 3 milyon kez insanımıza sağlık hizmeti için dokunuyoruz. Şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle, aşılama programlarıyla insanımıza sağlık teknolojisini ve hizmetini sunuyoruz."

Tekirdağ'daki ilaç üretim tesislerini ziyaret ettiğini aktaran Memişoğlu, Türkiye'nin artık yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, sağlık teknolojisi üreten bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Memişoğlu, yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ve sağlık teknolojilerinin yerli imkanlarla üretilmesine yönelik çalışmaların daha da ileri taşınacağını kaydetti.

Tekirdağ'a yeni sağlık yatırımları

Bakan Memişoğlu, Tekirdağ'daki sağlık yatırımlarına devam edeceklerini vurgulayarak, Ergene Devlet Hastanesi'nin birkaç hafta içerisinde hizmete alınacağını söyledi.

Kentte iki yeni yatırım daha hayata geçirileceğini açıklayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz. Ama hastalandıkları zaman da en iyi sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlayacağız. Ergene'deki hastaneyi birkaç hafta içinde insanlarımızın hizmetine sunacağız. Tekirdağ'ın eski hastanesinin olduğu yere 100 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız. Aynı zamanda Çorlu'da 250 yataklı ek bina yapacağız."

Memişoğlu, Kapaklı Devlet Hastanesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Kapaklı Devlet Hastanemiz, modern altyapısı ve mimarisiyle bölgemizin en önemli şifa merkezlerinden biridir. 115 yatak kapasitesi, 38 polikliniği, 5 tam donanımlı ameliyathanesi ve 247 araçlık otoparkıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına modern imkanlarıyla cevap verecektir." dedi.

Şehir hastanelerindeki çalışmalar sürüyor

Türkiye genelinde 27 şehir hastanesinin 39 bin yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nde hasta kabulünün başladığını, Ordu Şehir Hastanesi'nin ise birkaç hafta içerisinde hizmete gireceğini bildirdi.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin kasımda, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin Ekim 2026'da, Sakarya Şehir Hastanesi'nin Ocak 2027'de hizmete alınmasının planlandığını aktaran Memişoğlu, Rize, Diyarbakır ve Mardin şehir hastanelerinin de 2027'den itibaren hizmete alınacağını ifade etti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinen Memişoğlu, vatandaşları fazla kilo, hareketsizlik ve tütün kullanımıyla mücadele konusunda aile sağlığı merkezleri ile sağlıklı hayat merkezlerinden yararlanmaya çağırdı.

Memişoğlu, Kapaklı Devlet Hastanesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, sağlık alanındaki yatırımların devam edeceğini kaydetti.

Konuşmalarının ardından Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve protoldekilerle hastanenin açılışını yaptı.

Kaynak: AA