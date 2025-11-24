Sağlık Bakanı Memişoğlu Erzincan'da hastane açılışında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ülkemiz, yüksek teknolojisiyle, modern tıp cihazlarıyla, donanımlı ameliyathaneleriyle, geniş yoğun bakım kapasitesinin yanı sıra, bilim üreten, teknoloji geliştiren ve küresel sağlıkta söz sahibi olan bir ülkedir. Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm, Türkiye'ye adeta bir medeniyet atılımı yaşattı ve sağlıkta çağ atlattı." dedi.

Bakan Memişoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ülkenin her noktasına, her insana hakkaniyetli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık hizmeti verdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, sadece ülkemizin siyasi ve ekonomik geleceğini değil, milletimizin sağlığa dair hedeflerini de yeniden tanımlamıştır. Biz de bu anlayışla 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hayata geçirdik. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugün aile hekimlerimiz 11 kronik hastalığın takibini yapıyor"

Aile hekimliğini yeniden yapılandırdıklarını anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün aile hekimlerimiz 11 kronik hastalığın takibini yapıyor, izleyebiliyor. Aynı zamanda hekimden veya hastaneden randevu alabiliyor, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizden randevu alıp onlarla beraber çalışabiliyor. 1.859 ilacı yazabilir hale geldiler. Aynı zamanda birçok raporu yazabiliyorlar. 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 374 milyon başvuruyu karşıladılar. Bugün aile hekimliklerimiz ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde milyonlarca insanlarımıza kanser taraması ücretsiz yapılarak bunlardan 19 bininin erken kanser teşhisini yaparak hayatlarına dokunduk. Artık vatandaşımız, sağlık sisteminde doğru yerde, doğru zamanda ihtiyacı olan hizmeti rahatlıkla alabiliyor. Biz sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin sağlığına da yatırım yapıyoruz."

Milli Teknoloji Hamlesi'nin sağlıktaki en somut yansımasının üreten sağlık olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Ülkemiz, yüksek teknolojisiyle, modern tıp cihazlarıyla, donanımlı ameliyathaneleriyle, geniş yoğun bakım kapasitesinin yanı sıra, bilim üreten, teknoloji geliştiren ve küresel sağlıkta söz sahibi olan bir ülkedir. Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm, Türkiye'ye adeta bir medeniyet atılımı yaşattı ve sağlıkta çağ atlattı." dedi.

Memişoğlu, sağlık yatırımlarından bahsederek, şöyle devam etti:

"2026 yılının ikinci yarısından itibaren kendi GÖKBEY helikopterimiz, ambulanslarımızla artık insanlarımıza sağlık dağıtacağız. Bu hava ambulanslarımız, kendi mühendisimiz, bilgimiz ve teknolojimizle ürettiğimiz gurur kaynağımız. Son 20 yılda büyük bir devrim yapıldı. Hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden yaptık. Bugün 23 yılda Türkiye'de 794 yeni hastane yapılarak toplam kamu hastanelerinde yatak kapasitemizi 173 bine ulaştırdık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 500 yataklı hastane artık Erzincan'da sağlık kalitesini ve seviyesini bir üst seviyeye taşımış durumdadır. 80 poliklinik, 89 yoğun bakım yatağı, 59 acil müşahede yatağı, 13 ameliyathane ve en önemlisi 369 sismik izolatörüyle geçmişte yaşanan depremler dahil her türlü afette kesintisiz hizmet verebilecek bir fiziki yapıya kavuşmuştur. Asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremlerinde yıkılan veya hizmet veremeyen 23 bin 733 yatak kapasiteli sağlık hizmetimizi bugün 2.5-3 senede 27 bin 500'e çıkararak deprem öncesindeki yatak kapasitemizden yüzde 16 daha fazla hizmet edebilen fiziki altyapıya ulaştırdık. Esasında bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü, sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu, önemsendiğini gösteriyor."

"İddiamız artık Sağlıklı Türkiye"

Memişoğlu, "sağlık ordusu" sayesinde Türkiye'nin sağlıkta en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini veren bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, "Esasında adanmışlık ve dert edinme ve bunu ortaya koyma alışkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımız bize sağlamıştır. Bugün milletin derdiyle dertlenen, insana hizmet odaklı çalışmayla gece gündüz birilerine hizmet eden bir Cumhurbaşkanımız var. Biz de sizlere hizmet ediyoruz. Böylece bu eserler ve güzellikler ortaya çıkıyor. Türkiye sağlıkta bugün gerçekten hizmetiyle değil sadece, artık teknolojisini, bilgisini, ilmini üretir hale geliyor. İddiamız artık Sağlıklı Türkiye." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek hastanenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Akın Levent, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve vatandaşlar katıldı.