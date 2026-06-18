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Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler

Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
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Adana'da bir grup genç, arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp başına yumurta atarak üzerine sıvı yağ ve un döktü. Akran zorbalığı anları apartman sakininin kamerasına yansıdı.

ADANA'da bir grup genç, arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağlayıp, başına yumurta atarak, üzerine sıvı yağ ve un döktü. Akran zorbalığı sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir grup genç, akran zorbalığına maruz bıraktıkları arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Arkadaşlarının başına yumurta atan gençler, üzerine de sıvı yağ ve un döktü. Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Gençlerin çevreye verdiği rahatsızlık, sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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