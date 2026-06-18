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Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı

Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Kadınlar VNL 2. etabında Fransa'yı 3-0 yendi.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
  • Melissa Vargas, Fransa karşısında 22 sayı üretti.
  • Türkiye bu galibiyetle turnuvada 4. galibiyetini alırken Fransa 5. yenilgisini yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

FİLENİN SULTANLARI SET VERMEDEN KAZANDI

Karşılaşmaya blok sayıları ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla başlayan Türkiye, 5-1 üstünlük sağladı. İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu bölümün ardından Fransa farkı 2'ye (13-11) indirdi. Son bölümde daha az hata yapan ay-yıldızlılar, Vargas'ın 8 sayı ürettiği ilk seti, 25-17 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk 14 sayısı 7-7 beraberlikle geçildi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, Fransa'nın servis hataları ve İlkin Aydın'ın servis sayılarıyla farkı 3'e çıkardı: 13-10. Bu sayıdan sonraki 11 oyunun 7'sini alan Fransa, 17-17 eşitliği yakaladı. Vargas'ın smaç ve servis sayılarına, Depie, Elouga ve blok sayılarıyla karşılık veren Fransa, sette ilk kez öne geçti: 20-21. Son bölümde Elif Şahin'in servis serisiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan milli takım, çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 üstün tamamladı.

Fransa, üçüncü sete 5-1'lik üstünlükle başladı ve Türkiye'ye mola aldırdı. Molanın ardından Vargas ve Jack-Kısal ile sayılar üreten milli takım, farkı kapatarak 10-9 öne geçti. Fransa'nın etkili hücumlarının arından servislerde yaptığı hatalarla sette 15-15 eşitlik sağlandı. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ve Jack-Kısal ile etkisini artıran Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

MİLLİLER DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Melissa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım, 4. galibiyetini alırken Fransa, 5. yenilgisini yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN OSMANİYE:

Çok tebrik ediyorum başarılar diliyorum erkeklerin yapamadığını futbolcuların yapamadığını kadınlar yapıyor ayakta alkışlıyorum

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