Haberler

Bakan Memişoğlu: SHM'lere giden 210 bin vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyası ile Türkiye'de 10 milyon kişinin kilosunun ölçüldüğünü ve 210 bin vatandaşın ideal kiloya ulaştığını açıkladı. Bakan, Ardahan'da sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere ziyaretlerde bulundu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de 'ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Özellikle kampanyaya katılıp, Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) giden 210 bin vatandaşımız ideal kiloya ulaşmış durumda" dedi.

Bakan Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve MHP il Başkanı Turgay Mert de yer aldı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 72'nci ziyaretlerini Ardahan'a yaptıklarını söyledi. Sağlıkla ilgili istişarelerde bulunup daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için değerlendirmeler yapacaklarını belirten Memişoğlu, kente 23 senede 21 sağlık tesisi kazandırdıklarını söyledi. Kısa zamanda anjiyo cihazının da kentte hizmete alınacağını ifade eden Memişoğlu, kalp hastalarına artık Ardahan'da anjiyo yapılacağını bildirdi. Memişoğlu, kanser hastalarına da ilaç verilebileceğini söyledi.

10 MİLYON KİŞİ KİLOSUNU ÖLÇTÜRDÜ

'İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla Türkiye'de 10 milyon insanın kilosunu ölçtüklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de 'ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Özellikle kampanyaya katılıp, Sağlıklı Hayat Merkezlerine giden 210 bin vatandaşımız ideal kiloya ulaşmış durumda. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız, sağlık tesislerinden özellikle Sağlıklı Yaşam Merkezlerinden hizmet aldıklarında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Vatandaşlarımız şimdiye kadar Türkiye'de kampanyayla 513 bin kilo verdi. Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz. Kilolarından uzaklaşmalarını istiyoruz. Ramazan ayındayız, irademizi kuvvetlendirdik. Artık sigara gibi tütün gibi kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden uzak durmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

