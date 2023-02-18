Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler kontrol altında

Deprem bölgesinde salgın hastalık risklerine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk sağlığını etkileyecek bir riskin bulunmadığını söyledi. Koca, "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. 5746 kişide bağırsak enfeksiyonu, 103 kişide sarılığa, 1483 kişide döküntülü hastalığa rastlanmış, tedavilerine hemen başlanmıştır. Bu tehdit edici değildir. Ancak havaların ısınmasıyla daha titiz olunmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesi Hatay'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 140 bin personelin sahada olduğunu belirten Koca, "13 bin 612 kişi tedavisinin ardından taburcu oldu. 21 bin 859 yaralı hastanelerde tedavi görüyor. 51 bin yaralı diğer illerdeki hastanelere nakledildi. 114 acil müdahale bölgesi ve 25 sahra hastanesi kuruldu. Sahra hastanelerimizden 12'si gerekli tüm hastane teçhizatının bulunduğu birer hastane özelliğindedir." dedi.

"SUYUN SAĞLIKLI OLMASI BAŞTA GELEN ŞARTLARDANDIR"

Deprem bölgelerindeki salgın hastalık riskine ilişkin de konuşan Bakan, "Bir süreliğine çadırlarda yaşayacak depremzedelerimiz gibi Aile Sağlığı Merkezleri kurmaya başladık. Önceliğimiz, halk sağlığını tehdit edecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmektir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da aldığımız tedbirlerle depremzedelerimiz de hayata tutunacaktır. Deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıkların can yakıcı olabileceğini göstermektedir. Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartlardandır.

DÖKÜNTÜLÜ HASTALIK, SARILIK VE BAĞIRSAK ENFEKSİYONU TESPİT EDİLDİ

Bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle birlikte bin 181 noktada klor ölçümü yapılmıştır. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Sarılık, grip gibi hastalıklar günlük olarak takip edilmekte. 1483 kişide döküntülü hastalıklara, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bu tehdit edici değildir, tedavilerine başlanmıştır.

"TETANOSA KARŞI AŞILAR YAPILIYOR"

Tetanos hastalığına karşı gerekli aşı yapılmaktadır. Yüreklerdeki yıkımı bilmek mümkün değil, bu şehirlerin insanı bir travma yaşıyor. Bu şehirlerde insan ruhu hasar gördü. Bu acı günlerde yaşanan sevinçlerden de bahsetmek isterim. Afet bölgesinde 6 bin 447 bebek dünyaya geldi. Onlara hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Gerekli sağlık hizmeti aksatılmaksızın verilmektedir." dedi.

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