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Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Orada durmamalı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay'a yönelik tepkiler sıcaklığını korurken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da art arda geldi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı.

"ALGIYA SEBEP VERİYORSAK GEREĞİNİ YAPMALIYIZ"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise birçok bakan, siyasetçi ve vatandaş tarafından istifaya çağrılmıştı. Dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Koca'ya Kızılay sorusu da yöneltildi. Kızılay'ın güzide bir kurum olduğunu belirten Bakan, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Orada durmamalı

"ORADA DURMAMALIYIZ"

Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Fahrettin Koca Kerem Kınık Kızılay Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

By rabsin:

Sn bakan çıkıpta açık açık doğruyu söyleyen sizsiniz vallahi helal olsun..ayrıca kovid dönemi ve diğer badireleri sağ sağlim aklı selim bi şekilde yönettiniz ,geçirdiniz, emeğiniz için alın teriniz için Allah razı olsun.Başarılarınız daim olsun..

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mahalle sakini:

Aşı diye salgında yapılan milyonlarca sıvının aşı olmadığı ortaya çıktı dünya çapında milyonlarca tazminat davası sırada her gün onbinlercesi açılıyor milyonlarca kişi bu sıvıya bağlı kalp krizinden öldü ölüyor. Bunun hesabını kim verecek.

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