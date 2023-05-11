Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Orada durmamalı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay'a yönelik tepkiler sıcaklığını korurken, Genel Başkan Kerem Kınık'a yönelik istifa çağrıları da art arda geldi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı.

"ALGIYA SEBEP VERİYORSAK GEREĞİNİ YAPMALIYIZ"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise birçok bakan, siyasetçi ve vatandaş tarafından istifaya çağrılmıştı. Dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Koca'ya Kızılay sorusu da yöneltildi. Kızılay'ın güzide bir kurum olduğunu belirten Bakan, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız." dedi.

"ORADA DURMAMALIYIZ"

Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu."