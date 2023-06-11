Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

Meteoroloji'nin art arda uyarıları sonrası başkent Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, cadde ve sokaklar kısa süre içinde göle döndü. Sosyal medyaya düşen son görüntülerde Ankara metrosunu da su bastığı ve yolcuların tahliye edildiği anlar yer aldı.

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.

ARAÇLAR CADDELERDE SÜRÜKLENDİ

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.

OTOMOBİLİNİ İPLE AĞACA BAĞLADI

Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı.

METROYU SU BASTI, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından cadde ve sokakların göle döndüğü Ankara'da metroyu da su bastığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde metronun tavanından sular aktığı ve vatandaşların tahliye edildiği anlar yer aldı.