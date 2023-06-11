Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

Güncel Haberler

Meteoroloji'nin art arda uyarıları sonrası başkent Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, cadde ve sokaklar kısa süre içinde göle döndü. Sosyal medyaya düşen son görüntülerde Ankara metrosunu da su bastığı ve yolcuların tahliye edildiği anlar yer aldı.

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından cadde ve sokakların göle döndüğü Ankara'da metroyu da su bastığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde metronun tavanından sular aktığı ve vatandaşların tahliye edildiği anlar yer aldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da metroyu su bastı, yolcular tahliye edildi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağanak Yağmur Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Sn Başkan Mansur'dan basın açıklaması bekliyoruz, hemşerilerimize geçmiş olsun, falan, filan, eee şey, kem küm.. Tamam anladık yeterli ..

Cevap Yaz610Yayından Kaldır
Hikmet Cakir:

masurrrrrrr nerdesin bunlari yasayan halk seni istiyorr

Cevap Yaz820Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title