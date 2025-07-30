Safranbolu'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, Zarar Gören Ailelere Konteyner Yardımı Başladı

Safranbolu'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı, Zarar Gören Ailelere Konteyner Yardımı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangında evleri zarar gören aileler, kendilerine tahsis edilen konteyner evlere yerleşmeye başladı. Devlet, yangın sonrası ailelere yardım etmek için seferber oldu.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınları dün gece kontrol altına alınırken, evleri zarar görenler, kendilerine verilen konteyner evlere yerleşmeye başladı.

Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da, saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında, orman yangınları çıktı. Her 2 bölgedeki yangın da dün gece kontrol altına alındı. Yangında, 39'u merkeze bağlı Kamış köyünde olmak üzere 45 konut zarar gördü. AFAD'ın hasar tespit çalışmaları sonrası 20 konutta yaşayan aileler, konteyner talebinde bulundu. Bu konteynerlerden 5'i Kamış köyündeki ailelere teslim edildi.

'TÜRKİYE, SEFERBER OLDU'

Kamış köyü Merkez Mahallesi'nde yaşayan ve orman yangınında evi kullanılmaz hale gelen İbrahim Özdem, "Bir yangın afeti oldu. Evimiz yandı. Çok şükür kendimize bir şey olmadı. Devlet yardım ediyor. Seferber oldu her şeyiyle. Daha doğrusu Türkiye seferber oldu. Türkiye'nin her yerinden itfaiyeler geldi. Ellerinden geleni yapıyor devlet olarak. Vali, milletvekili, bakan geliyor. Evimiz yakında yapılacak. Konteyner verdiler. Bu enkaz kalktığında inşaat hemen başlayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti

Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti

Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.