Şadi Yazıcı'nın olay yerinden paylaştığı fotoğraf Tuzla'daki patlamanın şiddetini gözler önüne serdi

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada büyük çaplı patlama meydana gelirken, patlama anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Fabrikada çalışan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişininse yaralandığı açıklandı.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Olayla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Çok geçmiş olsun... Tuzla Sanayi Bölgemizde yaşanan patlama sonrası olay yerine giderek durum hakkında bilgi aldık. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

ENKAZA DÖNDÜ

Yazıcı, ayrıca paylaşımında olay yerinden de fotoğraflar paylaştı. Özellikle karelerden birindeki detay, yaşanan patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.