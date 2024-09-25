Saddam'ın Sarayı Artık Bir Kütüphane

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'taki tarihi eserler ve arkeolojik alanlara dair geniş bir kitap ve el yazması koleksiyonunu içeren kütüphane, ayrıca akademisyenlerin kitaplara, el yazmalarına ve arkeolojik kaynaklara erişimini de kolaylaştırıyor.

Basra Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Mustafa el-Husayni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Söz konusu kütüphane sadece Basra değil, Irak'ın güneyinde tarihi eserlerle ilgili kaynakların yer aldığı ilk kütüphane." dedi.

Bir dönemler ülkeyi demir yumrukla yöneten Saddam Hüseyin'in Basra'daki saraylarından birisi olan bu alanda kurulan kütüphanenin çok sayıda değerli kitaba ev sahipliği yaptığını aktaran Husayni, bu kitaplar arasında arkeolojik çalışmalar yürüten ve arkeolojik olaylara ilişkin görüş, öneri ve yorumları içeren yabancı ve Iraklı arkeologların eserlerini içerdiğini söyledi.

Husayni, "Bu kütüphanede 5 bin kitap bulunuyor. Irak'ın güneyindeki şehirlerin sakinleri için bir ilk olan bu kütüphanede bulunan kitap koleksiyonu, Irak'taki Sümerliler, Babiller ve Asurlar ile diğer antik dönemleri kapsıyor." diye konuştu.

"Musul ve Basra'nın kültürel değerlerini korumanın anahtarıdır"

Kütüphaneyi ziyarete gelen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Irak Kültür Başkanı Junaid Sorosh Wali de kütüphanede tarihi eserlerle ilgili önemli yapıtlar bulunduğuna işaret ederek, kütüphanedeki kitapların üniversite öğrencileri okumaya teşvik ettiğini dile getirdi.

Eserlerin iyi şekilde muhafaza edilip bu kütüphaneye özenle yerleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Wali şunları kaydetti:

"Burası ayrıca gelecek nesiller için Irak'ın tarihini öğrenme fırsatı veriyor ve verimli miraslarından biri olarak kabul edilen kültürü ve tarihi eserleri hakkında farkındalık yaratıyor. Kütüphane aynı zamanda Irak'ın Musul ve Basra gibi farklı vilayetlerinin kültürel değerlerini de korumanın anahtarıdır.

Basra Valiliği Merkezi Kütüphane Sorumlusu Casim Ali de kütüphane binasının 2003 öncesi Saddam Hüseyin'in inşa ettirdiği saraylarından birisi olduğunu dile getirerek, "Burası 1992 yılında inşa edilen Saddam'ın Başkanlık Saraylarından birisiydi. Bu bina eski rejimin tekelindeydi ve Basra'daki halka açık değildi." diye konuştu.

Ali, kütüphanenin ise öğrenciler, araştırmacılar ve yetkililer tarafından ziyaret edildiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada çok sayıda İngilizce kitapların yanı sıra Arapça kitaplar da mevcut. Burada yaşı 100 yıldan fazla olan kitaplar var. Kütüphanede hem Irak hem komşu ülkelerin tarihi eserleriyle ilgili içeriklere sahip kitaplar mevcut."