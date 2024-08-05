SADAT'ın Kurucusu Adnan Tanrıverdi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) Kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi dün tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tanrıverdi için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi ve ailesi taziyeleri kabul etti. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Tanrıverdi'nin yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Tanrıverdi'nin cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"MİLLİ İRADEDEN YANA TAVIR KOYAN ÖRNEK BİR ŞAHSİYETİMİZİ UĞURLAYACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Çalışmayı, gayreti, bilgiyi önemseyen, milli iradeden yana hep tavır koyan ve her seferinde darbelere karşı duruş sergilemiş haliyle örnek bir şahsiyetimizi bugün ahirete uğurlayacağız. Rabbim mekanını ali etsin" dedi.

"DARBELERİN HİÇBİRİNDE GÖREV ALMADIĞI KONUSUNDA KENDİSİ ÖZELLİKLE ÖVÜNÜRDÜ"

Melih Tanrıverdi, "Gerek, Silahlı Kuvvetler'de görev yaptığı dönemde, gerekse 1996'da emekli olmuştu; emekliliğinden sonraki dönemde Türkiye'nin içine girdiği darbelerin hiçbirinde görev almadığı konusunda kendisi özellikle övünürdü. Milli iradenin ön plana çıkartılması konusunda önemli çalışmaları yaptı kendisi. Vesayet rejimine sürekli karşı durdu. O kadar çok çalışırdı ki çocukluğumuzda biz babamızı görmezdik. 80 yaşındaydı vefat ettiği zamana kadar sürekli çalıştı. Dönüp baktığımızda Adnan Tanrıverdi hakkında doğru yalan pek çok şey duyuyoruz basında ve diğer yerlerde. Gerçeği şu, yaptığı tüm çalışmalarla vesayet rejimine karşı durdu ve bunu sivil inisiyatifle gerçekleştirdi. Hiçbir zaman, silahlı oluşum ile ilgili suçlamalar geliyor, böyle bir şeyin içinde hiçbir zaman bulunmadı. Kurduğu askeri danışmanlık şirketi bir danışmanlık şirketiydi. Teknik çalışmalar yürüten bir şirket oldu her zaman için. STK'da yaptığı çalışmalar da her zaman bununla ilgili oldu. Adnan Tanrıverdi bilgi, çalışma ve inanç esasları üzerine dayalı bir insandı" diye konuştu.