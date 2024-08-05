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Adnan Tanrıverdi Eyüpsultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı

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SADAT'ın kurucusu, ASDER Onursal Başkanı, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Tanrıverdi'nin cenazesi, ikindi namazının ardından düzenlenen törenle Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Son yılların tartışılan kuruluşlarından SADAT'ın kurucusu, ASDER Onursal Başkanı, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

SADAT'ın kurucusu, ASDER Onursal Başkanı, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi 79 yaşında hayatını kaybetti. Tanrıverdi için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tanrıverdi'nin eşi Füsun Tanrıverdi, oğlu Melih Tanrıverdi, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanrıverdi'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

"Milli iradenin ön plana çıkartılması konusunda önemli çalışmalar yaptı kendisi"

Cenaze töreni öncesi açıklama yapan Melih Tanrıverdi, "Babam bilgiye çok önem verirdi. Bilginin edinilmesi ve kullanılması konusunda uzmanlığı olan bir insandı. Gerek silahlı kuvvetlerde görev yaptığı dönemde, gerekse emekliliğinden sonraki dönemde Türkiye'nin içine girdiği darbelerin hiçbirinde görev almadığı konusunda özellikle kendisi övünürdü. Emekliliğinden sonra 1996 yılında sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarıyla ön plana çıktı. Milli iradenin ön plana çıkartılması konusunda önemli çalışmalar yaptı kendisi. Vesayet rejimine karşı durdu sürekli. Biz çocukluğumuzda babamızı çok görmezdik. Çok çalışırdı" dedi.

Tanrıverdi'nin cenazesi, ikindi namazının ardından düzenlenen törenle Eyüpsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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