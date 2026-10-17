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SABA, Husilerin Taiz'deki Makdı köyüne saldırısında 8 sivilin öldüğünü bildirdi

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Yemen hükümetine bağlı SABA ajansına göre İran destekli Husiler, Taiz kentindeki Makdı köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 sivil öldü, 6 kişi yaralandı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin Taiz kentindeki El-Makdı köyüne düzenlediği saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı haber ajansı SABA'nın haberinde, Husilerin Taiz kentindeki Makdı köyüne saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, İran destekli Husiler ise Yemen'in güneybatısındaki Zamar vilayetinde dün Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırılarında 3 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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