Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: İstanbul'da daha iyi bir yaşam mümkün

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "İstanbul'da daha iyi bir yaşam mümkün. Bugünkü haliyle bu keşmekeşlik İstanbulluya büyük bir haksızlıktır." dedi.

Eminönü Meydanı'nda partisinin standında eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen Aydın, burada vatandaşlarla da sohbet etti.

Aydın, yaptığı konuşmada, İstanbul'un dününü ve bugününü bildiklerini, yarınını da öngörebildiklerini söyleyerek, kentin sorunlarını anlattı.

Kendileri ile diğer adaylar arasındaki farklara değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Biz İstanbul'un bugünkü haline razı değiliz. Diğer adayların bütün projeleri, bütün vaatleri bugünkü keşmekeşliği kanıksayarak İstanbulluyu da buna alıştırmak. Oysa başka bir İstanbul mümkün. İstanbul'da daha iyi bir yaşam mümkün. Bu ancak sizin İstanbul tasavvurunuzun olmasıyla mümkün olacak bir şey. Yoksa bugünkü haliyle bu keşmekeşlik İstanbulluya büyük bir haksızlıktır. İstanbul'a da haksızlıktır. Çünkü İstanbul da İstanbullu da hürmete layıktır."