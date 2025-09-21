Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Biz siyaseti cihat ruhuyla yürütüyoruz'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, Düzce'de gençlerle bir araya gelerek parti stratejilerini ve İslam coğrafyasındaki çatışmalara dikkat çekti. Gazze konusundaki icraat eksikliğine vurgu yaparken, gençlerin evlilik sorunlarına da değindi.

(DÜZCE) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "mücadele anlamına gelen cihat ruhuyla siyaset yürüttüklerini" belirterek, "Biz siyaset yapmıyoruz, biz cihat yapıyoruz. Biz Ahmet, Mehmet başkan olsun mücadelesi değil, Milli Görüş'ü iktidara getirip İslam birliği kurmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Düzce Akçakoca'daki "Kadro Kampı"na katılarak, gençlerle bir araya geldi. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir'in eşlik ettiği Arıkan, dünyada şu an 120 civarı aktif silahlı çatışmanın yaşandığını, bu çatışmaların yüzde 74'ünün İslam coğrafyasında gerçekleştiğin söyledi. Arıkan, "Neden İslam coğrafyası bu vaziyette? 120 çatışmanın yüzde 74'i neden İslam coğrafyasında?" sorularını yöneltti.

"Herkesin ' Gazze için bir şeyler yapılmalı' dediğini ama icraat eksik kaldı"

Geçtiğimiz günlerde Malezya'ya gerçekleştirdiği ziyareti anlatan Arıkan, D-8 ruhunu yeniden canlandıracaklarını kaydetti. Malezya'da Vietnam, Sri Lanka, Tayland, Endonezya, Pakistan ve Filistin'in de aralarında bulunduğu 9 ülke heyetiyle yapılan toplantılarda ortak gündemin Gazze olduğunu belirten Arıkan, "Herkesin 'Gazze için bir şeyler yapılmalı' dediğini ama icraatın eksik kaldığını" ifade etti.

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed başta olmak üzere görüştükleri birçok İslam ülkesi liderinin Türkiye'nin rolüne dikkati çektiğini anlatan Arıkan, Türkiye'de bir Saadet Partisi iktidarı beklentisinin ön plana çıktığını savundu. İsrail'in Gazze'de soşkırım yaptığını anlatan Arıkan, hedefi büyüten Siyonizmin, durdurulmaması halinde Gazze'yle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun insanlık tarihinde eşsiz bir yere sahip olduğunu kaydeden Arıkan, filonun oluşturulabilmesi, iktidarlarına rağmen birçok ülkeden vicdanlı insanların gemilere binmesi hedefine ulaşıldığını söyledi.

Gençelerin evlilik sorunu...

Türkiye'de yaklaşık 6 milyon gencin, "ev genci" konumunda olduğunu belirten Arıkan, yüksek vergiler ve hayat pahalılığı nedeniyle gençlerin evlenmesinin imkansız hale geldiğini vurguladı. Arıkan, "Asgari ücretli bir gencin, düğün yapabilmesi için 4 yıl boyunca hiç harcama yapmadan maaşını biriktirmesi gerekiyor" dedi.

"Mücadele anlamına gelen cihat ruhuyla siyaseti yürüttüklerini" vurgulayan Arıkan, "Biz siyaset yapmıyoruz, biz cihat yapıyoruz. Biz Ahmet, Mehmet başkan olsun mücadelesi değil, Milli Görüş'ü iktidara getirip İslam birliği kurmanın mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

"Tweet atarak, klavye mücahitliği yaparak heyecan olmaz"

Sadece sosyal medyada paylaşım yaparak mücadelenin yürütülemeyeceğini kaydeden Saadet Partisi Genel Başkanı Mhamut Arıkan, "Tweet atarak, Facebook'ta paylaşım yaparak, klavye mücahitliği yaparak heyecan olmaz. Hocamızın tarif ettiği heyecan, Gençlik Kollarının, İlçe Gençlik Kolları kadrolarının tamam olması heyecanıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'de genel başkan belli oldu! Seçimde 835 oyun tamamını aldı
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili belli oldu

Bayrampaşa'da başkanvekili belli oldu! Salonda sevinç çığlıkları
58 yıl sonra ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM'de konuşacak

58 yıl sonra bir ilk! Şara, Erdoğan'ın ardından yola çıktı
16 Yaşındaki Hasan Yakub İlçin, Süper Lig'e damga vurdu

16 yaşında Süper Lig'e damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, oyunu kullandı

Akşama maçı olmasına rağmen koşa koşa oy kullanmaya geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.