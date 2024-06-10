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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın açılışını kutladı

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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın hizmete açılması dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın hizmete açılması dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin en büyük mesire alanının düzenlenerek halkın istifadesine sunulduğunu belirtti.

Vatandaşların piknik üniteleri, spor ve diğer aktivite alanları ile güzel bir mekana kavuştuğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Göreve geldiği günden beri şehrimizin imarı noktasında çok büyük gayret gösteren Valimize teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Osmanlı payitahtı, şehirler sultanı ve sultanlar şehri Edirnemiz her şeyin en iyisine layık. Sağlıktan eğitime, turizmden ekonomiye ve sanayiye kadar yapılması gereken çok şey var. Uzun zamandır konuşulan projeler tek tek ele alınır ve yapılır oldu. İpsala, Keşan ve Uzunköprü Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili önemli adımların atıldığını biliyoruz."

Tekin, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin büyütülmesi ve geliştirilmesi konusunda yeni adımların atılması gerektiğini belirtti.

Jandarma TCDD görevlilerini bilgilendirdi

Edirne'de jandarma TCDD görevlilerini bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesi maksadıyla, Edirne Kapıkule ile Kırklareli Pehlivanköy arasında yolcu taşımacılığı yapan TCDD'ye ait trenin kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçitleri denetlendi.

Tespit edilen hususlar ilgili kurum görevlileri bilgilendirildi.

Jandarmadan öğrencilere bilgilendirdi

Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı köy okullarında çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 ihbar hattının doğru kullanılması ve jandarmanın görevleri konusunda bilgi verdi.

Eğitimin ardından çocuklara jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Sinan Tekin Edirne Güvenlik Politika Güncel Haberler

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