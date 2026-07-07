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NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara Zirvesi'nin "dönüştürücü" niteliğinin kavranması gerektiğini söyledi Açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi'nin dönüştürücü niteliğine dikkat çekerek, NATO'nun ABD'ye bağımlılığının azaldığını ve ittifakın sürdürülebilirliği için savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ABD'nin NATO'ya tam bağlı olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin dönüştürücü niteliğinin herkes tarafından tam olarak kavranamadığını belirterek "Bugün ve yarın yaşanacaklar gerçekten temel bir dönüşümü ifade ediyor." dedi.

Rutte, Politico'ya verdiği röportajda, İttifak'ta görev yapan 32 ülkenin temsilcisinin NATO'nun ortak idealine sadık olunması gerektiğinin bilincinde olduğunu söyledi.

Bu ortak idealin de tüm müttefikleri güvende tuttuğunu dile getiren Rutte, "ABD'nin NATO'ya tam anlamıyla bağlı olduğuna hiç şüphe yok. Peki neden? Bunun nedeni yalnızca ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yaptığı ve Avrupa kıtasından tamamen çekilme hatasını tekrarlamak istememesi değildir. Aynı zamanda NATO, ABD'nin kendi güvenliği açısından da doğrudan ulusal çıkarına hizmet etmektedir. ABD'nin NATO'ya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak değerlere ve kolektif savunma hükmü olan 5. maddeye dayanan NATO'nun tüm taraflar açısından son derece faydalı olduğunun altını çizen Rutte, "Bu nedenle ABD'nin NATO'ya tam anlamıyla bağlı olduğundan hiçbir kuşkum yok." ifadesini kullandı.

"Ankara Zirvesi temel bir dönüşümü ifade ediyor"

Rutte, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili ise "Bence yeterince fazla insan henüz bu zirvenin dönüştürücü niteliğini tam olarak kavrayabilmiş değil. Bugün ve yarın yaşanacaklar gerçekten temel bir dönüşümü ifade ediyor." diye konuştu.

Hala savunma harcamalarının neden artırılması gerektiğini sorgulayanlar bulunduğuna işaret eden Rutte, "Bu zirveyi dönüştürücü yapan asıl neden şu: Ben, 3 ya da 4 yıl önceki NATO'nun olduğu haliyle gelecekte sürdürülebilir olmayacağına güçlü şekilde inanıyorum." dedi.

Rutte, bu dönemde NATO'nun ABD'ye aşırı bağımlı olduğunu, Avrupa'nın yeterince harcama yapmadığını ve yeterince üretim gerçekleşmediğini belirterek, halihazırda tüm bu dinamiklerin değiştiğini söyledi.

"İran konusunda faydalı olabileceğimiz alanda katkıya hazırız"

İran hakkında da konuşan Rutte, İran'ın NATO'nun sorumluluk alanı dışında yer aldığını anımsatarak "Bu nedenle burada söz konusu olan, ABD ile hareket eden müttefiklerin bireysel girişimleridir. NATO'nun faydalı olabileceği ve katkı sunabileceği alanlarda ise biz de yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı konularda haklı olarak hayal kırıklığı yaşadığını ancak bunların bireysel örnekler olduğunu aktardı.

Avrupalıların ABD ile yaptıkları ikili üs anlaşmaları kapsamında çok önemli katkı sağladığını aktaran Rutte, bu sayede Avrupa'daki üslerden 5 bine kadar sorti gerçekleştiğini dile getirdi.

"Trump Grönland konusunda haklıydı"

Trump'ın "Grönland tehdidine" ilişkin ise Rutte, "Başkan haklıydı. Arktik bölgesinde Çin ve Rusya'nın, özellikle de giderek daha güçlü hale gelen Çin'in nüfuzunu artırmaya çalışması nedeniyle bir sorun bulunuyor. Buzkıran gemisi kapasitesi konusunda da eksiklikler var. Biz de bunları ortaklaşa ele alıyoruz." diye konuştu.

Rutte, Grönland konusunda Davos'ta mutabık kalınan kararların uygulamaya konulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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