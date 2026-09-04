Haberler

Peskov: Ukrayna'daki füze tesisleri meşru hedef

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretme planlarına tepki göstererek, bu tesislerin Rus Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef olacağını ve Ukraynalıların bundan zarar göreceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimiyle ilgili planlarına ilişkin, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimiyle ilgili planlarını değerlendiren Peskov, bu konudaki gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinin çözümünde şu anda herhangi bir zeminin bulunmadığını belirten Peskov, bu yöndeki çalışmaların ve temasların sürdüğünü kaydetti.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in ziyaretiyle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.

Kaynak: AA
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık tamamen yasak
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi

Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni gelişme! MSB duyurdu
Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak

Meloni tarihe geçti!
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi

Bu masa ortalığı fena karıştırdı!
Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

Acun Ilıcalı'nın başı dertte! 100 milyon dolarlık dava açıldı